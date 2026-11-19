Adio listă de cumpărături, fie ea şi virtuală! Magazinele online din România au început să introducă asistenți cu inteligență artificială, care se comportă ca niște consultanți personali de cumpărături. Le spunem ce avem nevoie, pentru ce ocazie și ce buget avem la dispoziție, iar ei ne recomandă produsele potrivite și, în unele cazuri, le adaugă direct în coș. De la meniul pentru o cină în familie până la alegerea unui electrocasnic sau materialele necesare renovării unei locuințe, AI-ul face acum toată munca în locul nostru.

Asistentul AI ne poate face singur cumpărăturile, în funcţie de poftele şi dorinţele noastre. Încă nu ne poate pregăti şi masa, dar în viitor cine ştie.

În 5 minute, cumpărăturile sunt gata şi în cel mult două ore sunt la uşa noastră.

"Unul din doi clienţi a încercat cel puţin o dată agentul de inteligenţă artificială pentru a căuta produse specifice nevoilor lor. Dacă ai anumite probleme alimentare de genul produse fără gluten, fără lactoză, poţi să-i scrii aceste elemente, un buget de care să se ţină şi îţi adaugă în coş", a spus Ruxandra Achimescu, manager de produse supermarket online.

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Inteligenţa artificială ne poate ajuta să facem economie şi la cumpărături mai mari.

"Avem peste un milion de clienţi care l-au folosit, au generat peste 100 de milioane de lei asistaţi. Peste 150.000 de clienţi au şi cumpărat. Care este beneficiul mare pentru clienţi? Atunci când trebuie să compare produse şi trebuie să ia o decizie mai scumpă", a spus Alexandru Constantinescu, director engagement clienţi platformă online.

Pe lângă aplicaţiile proprii ale magazinelor online, putem folosit şi platformle de inteligenţă artificială pentru a căuta cel mai avantajos preţ pentru un produs.

"Poţi să foloseşti ChatGPT, Claude sau alte modele de inteligenţă artificială ca asistent AI de shopping personal. Şi îi dai să-ţi caute. Diferenţa este că nu-ţi va căuta într-un singur magazin online, ci în sute de magazine. Munca aceea probabil tu ai putea să o faci într-o săptămână", a explicat Bogdan Ciubotaru, specialist în inteligenţă artificială.

7 din 10 români folosesc acum inteligența artificială atunci când fac cumpărături.