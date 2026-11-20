Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a evitat să ofere un răspuns clar cu privire la posibilitatea ca partidul să îl susţină pe Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale din 2030. Întrebat despre acest scenariu, liderul social-democrat a invocat o afirmaţie atribuită fostului premier britanic Winston Churchill, potrivit căreia două săptămâni reprezintă o perioadă foarte lungă în politică, relatează News.ro.

Reacţia lui Grindeanu, întrebat dacă PSD îl va susține pe Nicușor Dan în 2030: "Atâtea lucruri se întâmplă" - Profimedia

"Vă daţi seama cât mai avem? Vreo patru ani şi jumătate? Trei ani şi jumătate, corect. Atâtea lucruri se întâmplă în trei ani şi jumătate! Sunt unii (...) care îşi fac mişcările politice acum gândindu-se cum o să fie candidaţi prin 2030, probabil regretând că n-au putut să fie candidaţi în 2025. Şi faptul că în 2025 n-au fost candidaţi şi s-ar fi văzut mari preşedinţi, probabil că îşi subsumează toate acţiunile în acest moment din perspectiva unei candidaturi în 2030. Ştiţi ce zicea Churchill? Că în politică două săptămâni sunt mult. Sper să fie corect citatul. Aşa că trei ani şi jumătate...", a spus Sorin Grindeanu, întrebat fiind, într-un interviu acordat Digi 24, dacă ar putea PSD să îl sprijine pe Nicuşor Dan pentru încă un mandat, la alegerile prezidenţiale din 2030.

Liderul PSD a amintit că Nicuşor Dan nu a fost niciodată candidatul PSD şi că el, personal, l-a votat pe Nicuşor Dan o singură dată, anul trecut.

"În rest, dacă vorbesc de, să spunem, experienţe personale, asta nu a însemnat că în această perioadă noi n-am încercat să avem o abordare responsabilă, ceea ce încercăm să facem şi acum. Dar nu înseamnă nimic mai mult de atât", a spus Grindeanu, referindu-se la relaţia cu şeful statului.