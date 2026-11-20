Sorin Grindeanu susține că social-democrații vor susține majorarea pensiilor în 2027, conform prevederilor legale, și că marii beneficiari vor fi pensionarii cu pensii mici și mijlocii.

„Fără nuanță, da”, a răspuns Grindeanu când a fost întrebat dacă PSD garantează că pensiile vor crește anul viitor. Ulterior, întrebat dacă indexarea ar putea ajunge la 7,4%, Grindeanu a precizat că partidul va susține aplicarea legii.

„Știți, avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare. Și PSD-ul asta va susține. Și asta va susține când vom discuta despre buget”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat că majorarea este importantă mai ales pentru pensionarii cu venituri mici și medii, care reprezintă majoritatea covârșitoare a beneficiarilor.

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România a depășit pragul de îndatorare de 60% din PIB

„Sigur că în momentul în care discutăm de pensionari care au pensii de 150 de milioane sau de 200 de milioane, că există acea creștere de 7,3% sau 7,4%, probabil, dânșii nu au o foarte mare greutate, dacă nu ar avea această creștere. Dar pensionarii au nevoie, majoritatea covârșitoare, sunt cei care au pensii mici și mijlocii în România. Și atunci, legea trebuie să se aplice. Și procentul pentru ei contează foarte mult”, a explicat liderul PSD.

Întrebat dacă există în acest moment șanse de 50/50 ca pensiile să fie majorate cu 7,3 – 7,4%, Grindeanu a răspuns că, din perspectiva partidului său, susținerea este certă.

„În perspectiva PSD, treceți în dreptul PSD 100% majorarea pensiilor”, a afirmat acesta.

Cum, însă, România a depășit pragul de îndatorare de 60% din PIB, aplicarea legii pensiilor trebuie pusă în balanță cu prevederile legii reposnsabilității fiscale, o contradicție pe care șeful PSD o admite.

„Am trecut cu datoria de 60% din PIB și, cu siguranță, astea vor fi datele și nu știu cu cât, exact, anul viitor. Asta ne-ar împiedica să majorăm taxele. Trebuie să fie o derogare”, a spus Grindeanu.

Întrebat cine ar putea bloca majorarea pensiilor, inclusiv dacă ministrul Finanțelor ar putea avea un astfel de rol, liderul PSD a spus că nu crede că există cineva care își dorește să împiedice aplicarea măsurii.

„Eu cred că toată lumea își dorește să facă acest lucru, dar rolul unui ministru al Finanțelor, și e bine să fie așa, trebuie să fie unul care să pară strâns așa la baierele pungii, să nu pară că e foarte deschis la diverse politici, dar și ministrul Finanțelor, în mod evident, își dorește să poată să facă așa ceva”, a afirmat acesta.