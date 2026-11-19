O întâlnire pentru cărţile de istorie. Este declaraţia prin care Donald Trump a început discuţia faţă în faţă cu Vladimir Putin şi Xi Jinping. Liderii celor mai mari puteri nucleare s-au întrecut în complimente şi declaraţii de prietenie. La final, au semnat o declaraţie comună care nu pomeneşte, însă, nimic despre războaiele din Ucraina şi Orient. Motiv pentru care unii comentatori politici cred că întâlnirea a avut alte teme ascunse.

La primul summit al marilor puteri nucleare, preşedintele Chinei s-a prezentat în faţa jurnaliştilor flancat de invitaţii lui Vladimir Putin şi Donald Trump. "Din multe puncte de vedere scriem istorie. Statele Unite, Rusia și China se află într-o poziție unică pentru a discuta cum să reducă numărul de arme nucleare de pe Pământ și cum să diminueze riscul ca aceste arme să fie folosite", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. "Interacțiunile pozitive între marile puteri nu sunt o chestiune de alegere, ci o cerință obligatorie", a declarat Xi Jinping, preşedintele Chinei.

Reacţia României după acest summit

Preşedintele Statelor Unite a făcut declaraţia pacifistă la doar câteva ore după ce un militar rus a fost filmat cum ducea servieta cu care Vladimir Putin poate lansa un atac nuclear. Prima discuţie din istorie în care preşedinţii Rusiei, Statelor Unite şi Chinei stau faţă în faţă a durat o oră şi jumătate, mai mult decât timpul stabilit iniţial. "Putin savurează, în mod clar, această ocazie de a se prezenta ca fiind pe picior de egalitate cu SUA și China", a declarat Alejandro Reyes, analist politic.

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Întâlnirea a avut loc în Kyllin Villa, un complex de lux de pe malul unui lac din Shenzhen, capitala tehnologică a Chinei. Mulţi analişti spun că a fost ocazia perfectă pentru o nouă împărţire a lumii între cele trei mari puteri, cum s-a întâmplat la Yalta, la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, când România a căzut sub influenţa sovietică. "Ialta a recunoscut, pur și simplu, realitățile care se conturaseră după cel de-al Doilea Război Mondial. Iar în conflictele de astăzi, va fi necesar ca lumea să fie determinată să accepte realitățile existente", a declarat Vladimir Putin, preşedintele. "Important este ca răspunsul Europei să fie solidar şi ferm cum a fost până în momentul acesta", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

La finalul discuţiei, Putin, Trump şi Xi Jinping au anunţat un acord pentru evitarea unui conflict nuclear, creşterea producţiei de petrol şi reformarea ONU. Analiştii politici analizează acum toate gesturile atipice ale liderilor care au participat la întâlnirea istorică din China. Trump şi Xi Jinping s-au întâlnit pe scări, iar preşedintele american i-a oferit braţul ca să nu îşi piardă echilibrul. Gazda l-a condus personal la maşină pe Putin, Donald Trump a avut întrevederi separate cu ambii preşedinţi şi l-a l-a întâmpinat pe Putin cu un salut călduros.

Declaraţia l-a făcut pe premierul Poloniei să reacţioneze imediat, având în vedere relaţia de prietenie dintre ţara lui şi Statele Unite. "Principiul conform căruia „Un prieten al unui prieten este de asemenea un prieten“ cu siguranță nu se aplică aici. Domnul Putin nu ne este prieten și nici nu va fi vreodată", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei. La capitolul momente virale, face înconjurul lumii filmarea cu Donald Trump care pare să doarmă în timpul discursurilor.