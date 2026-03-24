Horoscop 25 martie 2026. Zodia pentru care a venit momentul decisiv: "Acum ori niciodată"

Horoscop 25 martie 2026. Ziua vine cu schimbări importante pentru toate zodiile, de la transformări în relații și carieră până la decizii care pot redefini direcția personală.

de Alexia Bucur

la 24.03.2026 , 07:07
Horoscop 25 martie 2026. Zodia pentru care e momentul decisiv: "Acum ori niciodată" Horoscop 25 martie 2026. Zodia pentru care e momentul decisiv: "Acum ori niciodată"

Horoscop 25 martie 2026 Berbec

Ziua vizează direct relațiile voastre. Un parteneriat poate ajunge la final sau se poate transforma radical.

Horoscop 25 martie 2026 Taur

Sănătatea și stilul de viață sunt sub lupa astrelor. O schimbare la locul de muncă este iminentă și necesară.

Horoscop 25 martie 2026 Gemeni

Creativitatea și relația cu copiii sau partenerul romantic sunt accentuate. Un proiect de suflet poate ajunge la maturitate.

Horoscop 25 martie 2026 Rac

Ziua de astăzi aduce schimbări în sfera domestică sau în relația cu părinții. Se poate încheia un capitol legat de o locuință.

Horoscop 25 martie 2026 Leu

Modul în care comunicați și gândiți trece printr-o transformare. O veste neașteptată vă poate schimba perspectiva asupra unui vecin sau a unui frate.

Horoscop 25 martie 2026 Fecioară

Sectorul banilor este vizat direct astăzi. Puteți încheia un capitol sau o sursă de venit pentru a face loc alteia mai bune.

Horoscop 25 martie 2026 Balanță

Este un moment de "acum ori niciodată" pentru evoluția personală. Renunțați la măștile folosite pentru alții și fiți autentici.

Horoscop 25 martie 2026 Scorpion

Este o zi de eliberare de frici și traume vechi. Nu forțați evenimentele; lăsați universul să curețe ceea ce nu vă mai este de folos în evoluție.

Horoscop 25 martie 2026 Săgetător

Cercul social se transformă. Un obiectiv pe termen lung poate fi abandonat pentru a face loc unui vis mult mai măreț.

Horoscop 25 martie 2026 Capricorn

Cariera și statutul social sunt în plină reconfigurare. Eforturile depuse în ultimul an pot fi acum răsplătite.

Horoscop 25 martie 2026 Vărsător

Convingerile voastre sunt testate. O călătorie sau un curs început acum vă poate schimba destinul.

Horoscop 25 martie 2026 Pești

O zi de transformare profundă. Gestionarea banilor în comun sau a intimității ajunge la un punct de cotitură.

Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
Surse: PSD pregătește retragerea din Guvern. Se exclude continuarea guvernării alături de Bolojan. Cele 3 scenarii posibile
Surse: PSD pregătește retragerea din Guvern. Se exclude continuarea guvernării alături de Bolojan. Cele 3 scenarii posibile
Primele imagini cu copilul de 5 ani din București, mort după ce a căzut de la etajul 9. Mama lui este suspectată că l-a aruncat
Primele imagini cu copilul de 5 ani din București, mort după ce a căzut de la etajul 9. Mama lui este suspectată că l-a aruncat
