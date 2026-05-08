Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA pentru încălcarea regulamentului antidoping. Reacţia gimnastei

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Testare, după ce a acumulat trei abateri legate de furnizarea localizării pentru controalele antidoping. Sportiva română, studentă la Universitatea Stanford, riscă o suspendare de până la doi ani, deși nu este acuzată de un test antidoping pozitiv.

ITA, care gestionează programul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică (World Gymnastics), a confirmat într-un comunicat publicat pe site-ul său că a acuzat-o formal pe Ana Maria Bărbosu de "încălcarea regulamentului antidoping, conform articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping Rules al World Gymnastics, pentru comiterea a trei abateri de localizare într-o perioadă de 12 luni", scrie Agerpres.

Gimnasta, studentă la Universitatea Stanford din California, a cerut ca acest caz să fie trimis spre judecare Tribunalului de Arbitraj a Diviziei de Antidoping Sportiv, unde sportivii au oportunitatea de a furniza explicații și probe legate de cele trei abateri de localizare.

Cazul este gestionat în întregime de ITA, se precizează în comunicat, care menționează că nu vor exista alte comentarii.

Ce riscă gimnasta Ana Maria Bărbosu

Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanță sunt obligați să anunțe în aplicația ADAMS domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi pentru ca agenții să poată efectua teste inopinate. Se consideră abatere dacă un sportiv nu este găsit la locația anunțată în interval de 60 de minute. Trei astfel de abateri de la regulamentul antidoping pe parcursul unui an calendaristic duc la sancționarea sportivului, chiar dacă acesta nu are niciun test pozitiv.

Conform declarațiilor făcute anterior de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și de președintele Federației Române de Gimnastică, Ana Maria Bărbosu riscă până la doi ani de suspendare.

Reacţia sportivei

"Aş dori să împărtăşesc şi să clarific unele informaţii care au circulat recent. După cum vă puteţi imagina, mutarea în Statele Unite şi începerea facultăţii au reprezentat o tranziţie majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăţ şi să mă dezvolt prin fiecare experienţă. Pentru a fi clar, această situaţie nu are nicio legătură cu substanţele interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea şi sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces", a transmis Ana Maria Bărbosu pe social media.

