Imaginea SUA a scăzut sub cea a Rusiei într-un nou sondaj global

Imaginea Statelor Unite la nivel global s-a deteriorat pentru al doilea an la rând și a ajuns să fie percepută mai negativ decât cea a Rusiei, potrivit unui studiu anual despre democrație publicat vineri, pe fondul politicilor promovate de Donald Trump, care continuă să provoace tensiuni puternice în cadrul alianței NATO, potrivit Reuters.

Fundația Alliance of Democracies, cu sediul în Danemarca și care a comandat sondajul, a precizat că SUA au fost menționate frecvent și la întrebarea privind țara care reprezintă cea mai mare amenințare pentru lume, după Rusia și Israel. Studiul nu oferă detalii despre criteriile utilizate, însă organizația afirmă că scopul său este apărarea și promovarea valorilor democratice.

Cum au afectat deciziile lui Trump relația transatlantică

"Declinul rapid al percepției Statelor Unite în întreaga lume este trist, dar nu surprinzător", a declarat fondatorul alianței și fostul secretar general NATO, Anders Fogh Rasmussen.

"Politica externă a SUA din ultimele 18 luni a pus sub semnul întrebării relația transatlantică, a impus tarife comerciale extinse și a amenințat cu invadarea teritoriului unui aliat NATO", a adăugat el.

Tarifele impuse de Trump, amenințările repetate privind preluarea controlului asupra Groenlandei, teritoriu al unui alt stat membru NATO prin Danemarca, reducerea ajutorului american pentru Ucraina, precum și războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului și creșterea ulterioară a prețurilor petrolului au afectat profund relațiile transatlantice.

Nemulțumit că statele europene au refuzat să își trimită flotele pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz transportului maritim global după izbucnirea războiului aerian împotriva Iranului, Trump a declarat în aprilie că ia în calcul retragerea din NATO, slăbind și mai mult alianța.

Sondajul Democracy Perception Index, care măsoară percepția asupra țărilor pe o scară de la -100% la +100%, arată că percepția netă asupra SUA a scăzut la -16%, de la +22% în urmă cu doi ani, plasând Statele Unite sub Rusia, aflată la -11%, și China, la +7%. Studiul nu oferă o explicație pentru percepția pozitivă asupra Chinei.

Compania de sondare Nira Data a realizat cercetarea între 19 martie și 21 aprilie, pe baza răspunsurilor a peste 94.000 de persoane din 98 de țări. Percepțiile asupra statelor au fost măsurate pe un eșantion de 46.600 de respondenți din 85 de țări.

Raportul a fost publicat înaintea Summitului Democrației de la Copenhaga, programat pentru 12 mai.

