Sfârşit tragic pentru un elev de clasa a 12 -a de la Liceul de Arte din Constanţa. Băiatul s-a sinucis cu doar două zile înainte de spectacolul în care trebuia să cânte cu orchestra şcolii. Cu doar câteva ore înainte, le-a lăsat prietenelor, parolele de la conturile online şi le-a spus că se vor descurca şi fără el.

„La un moment dat chiar mi-a spus, doamnă, dar știți că eu vă iubesc, era vorba noastră i-am spus bine, bine trebuie să mergem mai departe și să depăşim momentul acesta. Nu m-am gândit că se va ajunge aici”, a declarat Anca Dragomir, director Liceul de Arte Regina Maria, Constanţa.

Cu lacrimi în ochi. Aşa vorbeşte directoarea şcolii despre tânărul de 19 ani care a decis să-şi pună capăt vieţii. Cu doar o zi înainte de gestul extrem, adolescentul a fost altfel ca de obicei. S-a mutat din ultima bancă, în prima şi a stat mai aproape de directoarea care-i era şi profesoară de geografie.

Şi-a aşteptat sfârşitul

„Ieri a stat spre surprinderea mea în prima bancă de acolo dar am crezut că vrea să stea mai aproape de mine....a fost conştiincios, am vorbit despre spectacolul care va avea loc mâine, mi-a spus să stau liniștită că se descurcă colegele lor foarte bine”, a mai spus Anca Dragomir, director Liceul de Arte Regina Maria, Constanţa.

Băiatul cânta la fagot şi era elev în clasa a 12 a la Liceul de Arte Regina Maria din Constanţa. Un copil liniştit, conştiincios, ceva mai introvertit decât restul colegilor săi. În ziua tragediei, băiatul le-a trimis prietenelor parolele conturilor personale, fără nicio explicație. Îngrijorate, fetele au anunțat diriginta, iar la școală a fost chemată și mama băiatului. Se întâmpla în jurul orei 17.00.

Câteva ore mai târziu, mama a sunat la 112 pentru că băiatul nu a ajuns acasă. A fost găsit fără suflare, pe calea ferată.

„Poliţiştii au fost sesizaţi că în zona Meedea o persoană a fost lovită de tren. Inţial nu a putut fi identificată, în urma verificărilor s-a stabilit că persoana decedată e aceeași cu cea plecată de la domiciliu”, a declarat Andreea Ambroze, IPJ Constanţa.

Profesorii băiatului că în ziua sinuciderii el nu a creat suspiciuni celor din jur.

„L-a invitat pe un coleg la masă, le-a făcut cinste colegelor mai mici de la fapt cu mâncare când stăteau la repetiţii”, a mai spus Anca Dragomir, director Liceul de Arte Regina Maria, Constanţa.

Psihologul şcolar Gabriela Malouf avertizează, însă, că adolescenţii îşi pot ascunde adânc traumele dacă nu simt că adulţii - părinţi şi profesori - sunt într-adevăr interesaţi de soarta lor.

„Soluţia este să ne facem timp, pentru că foamea vine mâncând, şi dacă începem cu 5 minute de discuții, după o lună creştem la 10 minute să ajungem la discuţii mai lungi şi sincere cu copiii”, a declarat psihologul.

Adolescentul ar fi trebuit să cânte cu orchestra, chiar azi, la Zilele Şcolii.

„Am decis să nu suspendăm spectacolul organizat de ziua şcolii pentru că și el ne-a spus că fetele se vor descurca practic mesajul pe care el ni l-a transmis a indus că lucrurile trebuie să meargă mai departe”, a mai spus directoarea.

