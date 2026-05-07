Gest extrem al unui elev la liceul de arte din Constanţa. Adolescentul şi-a pus capăt zilelor, pentru că s-ar fi simțit tot mai neînțeles de familie. Tatăl ar fi devenit chiar violent, din cauza disputelor privind orientarea sexuală. În ultimele ore din viață, mesajele lui au fost un strigăt de ajutor. Le-a cumpărat colegilor mâncare, iar unor prietene le-a lăsat parolele conturilor de social media. Joi ar fi trebuit să urce pe scenă pentru un concert. Colegii au cântat în memoria lui.

Cristi avea 19 ani și era considerat unul dintre cei mai talentați elevi ai liceului de arte din Constanța. Studia fagotul, era disciplinat și extrem de atent cu pregătirea lui. Visa să ajungă în fanfara militară și se pregătea serios pentru Bacalaureat. În ultimele săptămâni însă, profesorii au observat că ceva se schimbase. Băiatul devenise distant și tot mai absent. Nimeni nu și-a imaginat însă deznodământul.

"Am observat dezinteresul lui pentru activităţile în care, de obicei, era foarte implicat şi, în al doilea rând, le trimisese colegelor conturile lui, cu parolele. Doamna dirigintă s-a panicat foarte tare şi a chemat-o pe mamă la şcoală", a declarat Anca Dragomir, directoarea Liceului de Arte "Regina Maria" din Constanţa.

Băiatul ar fi aşteptat aproape o oră, în maşină, cât mama lui a discutat cu diriginta. Femeia i-ar fi dat de înţeles profesoarei că fiul ei urmează un tratament. Dar, ar fi asigurat-o că nu există vreun motiv de îngrijorare. Tânărul a plecat de acasă în jurul orei 19:00, fără să le spună părinţilor unde. Două ore mai târziu, poliţiştii îl găseau în zona Medeea, mort pe calea ferată. Părinţii l-au dat dispărut mult prea târziu.

Articolul continuă după reclamă

"În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că persoana decedată este aceeași cu persoana care a plecat voluntar de la domiciliu", a transmis Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa.

Apropiaţii lui Cristi spun că băiatul ar fi suferit din cauza tatălui său. Bărbatul ar fi fost extrem de agresiv cu adolescentul din cauza orientării sexuale.

Vecin: Un băiat de nota 10. Deştept.

Reporter: Ce-şi dorea să devină după ce termina liceul?

Vecin: Dădea bacul la Bucureşti, la fanfara militară. În dormitor la el avea toate instrumentele muzicale, a spus unul dintre vecinii lui Cristi.

Joi, orchestra liceului avea programat un concert. Colegii au decis să urce pe scenă şi să cânte pentru el.

"l-am dojenit pentru că nu l-am văzut la orchestră, el fiind fagotistul principal. Mi-a spus să stau liniştită că se descurcă colegele lui foarte bine. La un moment dat mi-a spus, doamna, dar ştiţi că eu vă iubesc. Nu m-am gândit că se va ajunge aici", a mai spus directoarea liceului.

Psihologii avertizează că mulţi adolescenţi îşi ascund traumele în spatele aparenţelor.

"Suicidul la adolescenţi de cele mai multe ori nu are o singură cauză. Vorbim de tineri vulnerabili, la o vârstă vulnerabilă, în care au nevoie să ştie că cineva este aproape, îi ascultă şi îi înţelege", a explicat psihologul Elena Stambuli.

"Unii profesori sunt ancoraţi mai în trecut, că nu trebuie să ne ascundem de acest adevăr. Ar trebui să fie mai deschişi, să încerce să se apropie de noi, elevii", crede un elev.

"Am avut parte de părinţi foarte stricţi. Am încercat să le explic, dacă voi îmi spuneţi nu, nu, nu, eu o să găsesc o modalitate să fac ce vreau, dar voi să nu aflaţi. Asta face doar să mă îndepărtez de voi şi să vă ascund lucrurile mult mai bine. Mama a înţeles foarte bine treaba asta", a mărturisit o tânără.

Şi, totuşi, mulţi adulţi sunt încă repetenţi când vine vorba să-şi înţeleagă copiii. Nu e de mirare că avem o rată de suicid dublă faţă de media europeană. Specialiştii spun că vârsta cea mai vulnerabilă este până în 15 ani, atunci când copiii suferă în tăcere, fără ca cei din jur să realizeze cât de gravă este, de fapt, lupta lor.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰