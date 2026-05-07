Compania care oferă curent electric gratuit câteva ore pe zi pentru mii de clienți din România

Mii de clienți PPC din România vor putea beneficia de energie electrică gratuită în anumite intervale orare, printr-un nou program lansat de companie.

Programul este disponibil pentru primii 5.000 de clienți eligibili care se înscriu în perioada 7 - 20 mai 2026 sau până la ocuparea tuturor locurilor. Cei acceptați vor avea energia electrică activă gratuită în fiecare weekend, sâmbăta și duminica, între orele 10:00 și 16:00, dar și în alte intervale anunțate de PPC cu cel puțin 12 ore înainte.

În aceste perioade, clienții nu vor plăti consumul de energie electrică activă, ci doar tarifele de rețea și taxele incluse în factură. În restul timpului, prețul energiei rămâne același ca în contractul actual. Beneficiul va apărea direct pe factură sub forma unui bonus, fără modificări de contract și fără costuri suplimentare pentru clienți.

Clienții eligibili au primit deja oferta pe e-mail, iar în acest moment sunt înscrişi cel puţin 2.000 de clienţi. Cei care pot beneficia de această reducere trebuie să aibă contor smart și un nivel de consum de 300kWh lunar.

Anunţul companiei

PPC Energie lansează în premieră în România un proiect pilot prin care clienții primesc energie electrică activă la cost zero, în anumite intervale orare din timpul zilei, pentru a beneficia de producția de energie fotovoltaică la momentele în care aceasta este produsă.

Participarea la programul pilot Energie Electrică Activă Zero este disponibilă pentru primii 5.000 de clienți eligibili în perioada 7-20 mai 2026, iar beneficiile vor fi acordate în perioada iunie-septembrie 2026. În total, un client va putea beneficia de aproximativ 70 de ore de energie electrică activă gratuită în fiecare din cele 4 luni.

"Programul pilot Energie Electrică Activă Zero urmărește să transmită către clienții PPC Energie beneficiile producției de energie fotovoltaică și ale digitalizării infrastructurii energetice. Astfel, economiile făcute de clienți vor fi cu atât mai mari, cu cât aceștia vor putea utiliza mai multă energie electrică în intervalele orare cu cost zero”, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

Programul este dedicat clienților care au instalat la locul de consum un contor inteligent integrat în sistemul de măsurare inteligentă. Intervalele orare în care clienții vor beneficia de energie electrică activă la cost 0 lei/kWh vor fi comunicate acestora prin e-mail și prin notificare în aplicația myPPC, cu minimum 12 ore în avans.

Contractul de furnizare de energie electrică nu se va schimba, prețul contractual și condițiile de furnizare nu se modifică. În această etapă a programului pilot, clienții care se încadrează în criteriile de eligibilitate vor primi o invitație de participare din partea PPC Energie, prin intermediul adresei de e-mail de contact, cât și prin notificările din aplicația myPPC.

Astfel, clienții își vor putea reduce valoarea facturii de energie electrică prin programarea consumului diverselor aparate electrocasnice sau prin încărcarea mașinii electrice în acele intervale orare. Reducerea va fi acordată pe factura lunară curentă, sub forma unui bonus comercial aferent consumului din intervalele gratuite și va fi calculată automat pe baza citirilor de index primite de furnizor de la operatorul de distribuție din zona respectivă.

