Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două coduri galbene și o informare meteo pentru 8-10 mai. Sunt aşteptate averse torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale de până la 60 km/h în Moldova, Oltenia și munte.
ANM a emis vineri o informare meteorologică valabilă până duminică dimineața și două atenționări cod galben pentru perioade scurte din această perioadă, vizând instabilitate atmosferică cu averse torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului în mai multe zone ale țării.
Prognoza meteo ANM anunță o perioadă cu vreme instabilă în cea mai mare parte a României, cu fenomene care se vor succeda în valuri până în dimineața zilei de 10 mai.
Instabilitatate atmosferică
Potrivit ANM, la munte și în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor alterna perioadele cu instabilitate atmosferică. Fenomenele vizate sunt averse moderate, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze de 35-50 km/h și, pe arii restrânse, grindină. Cantitățile de apă acumulate în 3 ore vor fi de 15-30 l/mp, izolat depășind 40-50 l/mp.
Prima atenționare cod galben vizează cea mai mare parte a Moldovei și zone locale din Carpații Orientali și Meridionali. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50-60 km/h și grindină izolat. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp în 3 ore, izolat 30-40 l/mp.
Al doilea cod galben este valabil în intervalul 9 mai, ora 3 – 9 mai, ora 13. Acoperă cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei. Fenomenele sunt similare: averse torențiale, fulgere, rafale de până la 60 km/h și grindină izolată, cu acumulări de 15-25 l/mp, local 30-40 l/mp.
Vremea rea se va menține în general moderată ca intensitate în afara intervalelor cod galben.
Prognoza meteo pentru Bucureşti
În intervalul 8 mai-9 mai, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar mai ales seara și noaptea vor fi înnorări, averse și posibil descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi de 25...27 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.
În intervalul 9 mai-10 mai, vremea se va răci. Temporar vor fi înnorări, averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade, iar cea minimă va fi de 11...13 grade.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage