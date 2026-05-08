Ilie Bolojan face primii paşi concreţi spre conturarea unui pol de dreapta. După ce a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan, liderul PNL a anunţat o alianţă cu USR împotriva social-democraţilor. Din noua coaliţie ar putea face parte şi partidele REPER şi Forţa Dreptei. În acelaşi timp, liberalii nu exclud să rămână în opoziţie şi chiar să voteze un guvern minoritar PSD, însă în anumite condiţii. Între timp, un nou scenariu prinde contur: deşi a fost demis prin moţiune de cenzură, Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier.

După întâlnirea de aseară de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan şi Dominic Fritz au anunţat Alianţa PNL-USR împotriva PSD.

Anunţul sugerează că cele două partide vor colabora în Parlament şi ar putea merge la Cotroceni cu o variantă de guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

"Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România (...), își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună. (...) În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

În continuare, liderii politici joacă cu mai multe scenarii pe masă.

Cu toate că au decis să intre în opoziție, liberalii iau în calcul și varianta unui guvern minoritar condus tot de Ilie Bolojan. În acest caz, PNL ar putea guverna în continuare alături de USR și UDMR. Însă pentru ca un astfel de cabinet să treacă votul de învestitură în Parlament, liberalii ar avea nevoie de peste 50 de voturi din partea partidelor suveraniste. De cealaltă parte, liderii PSD nu exclud nici ei formula unui guvern minoritar. În care PSD ar guverna alături de UDMR și grupul minorităților naționale. Totuși, pentru social-democrați, varianta ideală rămâne refacerea coaliției pro-europene. Cu alt premier în locul lui Ilie Bolojan.

Primarul Capitalei şi prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu spune că liberalii ar putea vota un guvern minoritar dacă propunerea vine de la PSD, însă cu o condiţie.

"În cazul acesta în care agreăm cu preşedintele că e bine ca ţara să aibă un guvern minoritar PSD pe care să şi-l asume - pentru că mai bine e să ai un guvern minoritar decât să nu ai niciun guvern sau un guvern cu puteri foarte limtate - şi dacă PSD nu îşi asumă acest guvern minoritar, poate îl poate asuma invers, în oglindă Partidul Naţional Liberal. Nu am consultat partidul şi nu am un mandat, dar v-am spus că există această posibilitate.", a declarat Ciprian Ciucu, primarul PNL al Capitalei, potrivit Antena 3 CNN.

Reporter: Sorin Grindeanu este pregătit să preia poziţia de premier în acest moment?

Vasile Dîncu, europarlamentar PSD: Preşedintele Partidului Social Democrat, fie că-şi doreşte, fie că nu doreşte, este pregătit în orice moment să facă politică la nivel executiv.

"Aş vrea să-l văd cumva în postura asta. Eu personal, nu ştiu dacă partidul... Aş vrea să-l văd măcar câteva luni, că a mai fost o dată fugărit de la guvernare de populaţie şi dat jos de către PSD.", a adăugat Ciprian Ciucu.

Între timp, un nou scenariu aprinde spiritele între foștii parteneri de guvernare. Liberalii susțin că Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Reacțiile vin după ce social-democrații au invocat o decizie CCR din 2020, potrivit căreia președintele nu poate nominaliza imediat același premier căruia Parlamentul i-a retras încrederea.

"Nu i se poate impune președintelui nici să numească pe cineva, nici să nu numească pe cineva. Dacă ar veni și ar face o propunere în bajocură, îl punem pe ăla acolo că nu îl votează nimeni, sigur că s-ar putea pune în discuție multe lucruri. Dar dacă propunerea este serioasă, nu văd de ce ar putea cineva să o oprească.", a spus Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR.

Tabăra anti-Bolojan din PNL insistă pentru revenirea la guvernare şi cere o noua consultare în partid.

"Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziţia de premier.", a explicat Cătălin Predoiu, ministrul interimar de Interne.

"Eu nu spun niciodată niciodată. Dacă partidul decide să schimbe decizia intrării în opoziție și să meargă cu propunerea Ilie Bolojan la președintele Nicușor Dan, voi susține acest demers.", a spus Alina Gorghiu, deputat PNL.

La Cotroceni continuă consultările informale. Surse Observator spun că şeful statului a purtat ieri discuţii cu Sorin Grindeanu, după ce i-a primit pe liderii UDMR.

Marius Gîrlaşiu

