Fraudă de 18 milioane de lei la o firmă de reciclare. Un bolid de lux, cumpărat din banii obţinuţi

O fraudă de peste 18 milioane de lei în domeniul reciclării de ambalaje a fost descoperită de inspectorii ANAF la o firmă din Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, administratorii ar fi folosit facturi fictive şi firme-fantomă pentru a evita plata taxelor, iar o parte din bani ar fi ajuns în cheltuieli personale, inclusiv pentru cumpărarea unui autoturism de lux de aproape jumătate de milion de euro.

"În urma analizelor complexe de risc fiscal şi a acţiunilor de control desfăşurate de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a fost identificat un mecanism de fraudare a bugetului de stat utilizat de o societate comercială din Bucureşti, activă în domeniul colectării, reciclării şi valorificării deşeurilor de ambalaje. Prejudiciul estimat cauzat bugetului general consolidat al statului se ridică la 18,41 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA sustrase de la plată prin utilizarea unui circuit fictiv de tranzacţii comerciale", informează vineri ANAF.

Cum funcţiona schema de fraudă

În perioada 2023-2025, societatea verificată a încasat peste 53,25 milioane de lei de la diverşi beneficiari pentru servicii aparent legitime de colectare şi reciclare a deşeurilor, potrivit News.ro. Verificările antifraudă au evidenţiat însă că, în anul 2025, operatorul economic a introdus în evidenţele contabile facturi fictive emise de o reţea formată din nouă societăţi fără activitate economică reală, în scopul diminuării obligaţiilor fiscale şi al deducerii nelegale de cheltuieli şi TVA, inclusiv prin aplicarea nelegală a mecanismului taxării inverse.

"Societăţile implicate în circuitul fraudulos funcţionau exclusiv în relaţie cu beneficiarul verificat, şase dintre acestea fiind înfiinţate în anul 2024 şi declarate inactive în anul următor. Aceste entităţi au fost utilizate pentru emiterea de facturi aferente unor operaţiuni fictive privind achiziţii de deşeuri şi prestări de servicii precum sortare sau dezmembrare. Inspectorii antifraudă au constatat că firmele respective nu dispuneau de infrastructura minim necesară desfăşurării activităţilor declarate: nu aveau angajaţi, nu funcţionau la sediile declarate, unele nu deţineau conturi bancare, iar logistica umană şi materială era in fapt inexistentă", precizează ANAF.

Totodată, documentele prezentate pentru justificarea activităţilor desfăşurate conţineau multiple elemente fictive, inclusiv procese-verbale şi evidenţe privind prestări de servicii atribuite unor persoane care nu au avut niciodată raporturi de muncă cu societăţile implicate.

Inspectorii au descoperit lipsa documentelor şi a infrastructurii reale

Controlul antifraudă a evidenţiat şi lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deşeurilor, existenţa unor diferenţe semnificative între cantităţile de deşeuri intrate şi cele procesate, precum şi inexistenţa echipamentelor şi aplicaţiilor informatice necesare activităţilor declarate.

Sumele obţinute prin mecanismul fraudulos au fost utilizate inclusiv în scop personal de către administratorii societăţii.

Peste 2 milioane lei au fost retraşi în numerar sau utilizaţi pentru cheltuieli personale, iar o parte semnificativă din prejudiciu - respectiv 10.437.600 de lei transferaţi în perioada 2024-2025 către una dintre firmele furnizoare - a fost disimulată prin retrageri succesive efectuate prin conturi aparţinând unor persoane fizice.

Autoturism de lux, cumpărat din banii rezultaţi

De exemplu, în cadrul verificărilor a fost identificată achiziţia unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro, efectuată din fondurile rezultate din activitatea infracţională.

"Pentru recuperarea prejudiciului şi prevenirea sustragerii de la executarea obligaţiilor fiscale, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societăţii, anterior finalizării acţiunii de control, vizând un teren intravilan în suprafaţă de 1.065 mp situat în Bucureşti, două autoturisme şi conturile bancare ale societăţii. Având în vedere aspectele constatate, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente", precizează ANAF.

