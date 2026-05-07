Alertă internaţională din cauza navei de croazieră pe care virusul şobolanilor a omorât trei oameni. Cel puţin 30 de pasageri care au fost la bord în ultima lună sunt căutaţi acum în 12 ţări de autorităţile sanitare care trebuie să afle dacă sunt purtătorii bolii. Spania a anunţat că permite turiştilor de pe navă să debarce în Insulele Canare, dar angajaţii din portul unde trebuie să debarce au anunţat că intră în grevă.

Cu nici o lună în urmă, când se îmbarcau în Argentina pentru o croazieră în cele mai îndepărtate insule ale lumii, turiştii se aşteaptau la altfel de aventuri. Acum stau închişi în cabinele lor, luptă cu un virus mortal, iar multe ţări nu le permit să debarce pe teritoriile lor. Nava cu 146 de pasageri la bord se îndreaptă spre Insulele Canare, dar se pare că nici acolo nu vor fi primţi. Muncitorii din port intră mâine în grevă.

Între timp, ies la iveală erori grave: imediat după ce primul deces, căpitanul navei a asigurat turiştii că hantavirusul transmis de şobolanii de pe vapor nu este contagios.

"Unul dintre pasagerii noștri a decedat brusc aseară. Medicii mi-au spus că nu este contagios. Așadar, din acest punct de vedere, nava este în siguranță", a declarat căpitanul Jan Dobrogowski.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii confirmă până acum cinci cazuri de hantavirus şi încă trei suspiciuni de contaminare.

Săptămânile următoare ar putea să apară şi altele infectări, însă, transmise de cei 30 de pasageri care au fost anterior pe navă.

"Deși este vorba de un incident grav, Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră că riscul pentru sănătatea publică este scăzut", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, şeful OMS.

O însoțitoare de bord a fost internată şi ea de urgență la Amsterdam, după ce a intrat în contact cu unul dintre turiştii care au murit.

