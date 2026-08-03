Horoscop 4 august 2026. Bat clopotele de nuntă pentru o zodie. Vin veşti bune şi pe plan financiar

Horoscop 4 august 2026 . Vin veşti bune, mai ales pe plan financiar. În ceea ce priveşte relaţiile şi familia, trebuie să luaţi decizii importante.

Horoscop 4 august 2026 Berbec

Ai cheltuit mai mult decât era cazul sau apare o plată pe care tot ai amânat-o. Dacă nu pui frână impulsurilor, luna se termină cu mai puțini bani decât ai planificat. În schimb, la serviciu apare o oportunitate bună, dar vine la pachet cu mai multă responsabilitate. În dragoste, nu mai merge cu jumătăți de măsură: ori clarificați lucrurile, ori fiecare merge pe drumul lui.

Horoscop 4 august 2026 Taur

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Bat clopotele de nuntă. Relațiile serioase fac un pas important, iar cei singuri pot întâlni o persoană care le schimbă complet planurile. Financiar, stai bine, dar ai tendința să investești în confort mai mult decât este necesar. Ai grijă și la sănătate: organismul îți cere mai multă odihnă.

Horoscop 4 august 2026 Gemeni

Schimbările vin peste tine fără să întrebe. Se anunță o ofertă de muncă, un nou proiect sau chiar o schimbare de oraș. Vei avea multe drumuri și multe conversații importante. În familie, cineva îți cere ajutorul, iar tu vei fi nevoit să alegi între timpul tău și nevoile altora.

Horoscop 4 august 2026 Rac

Inima îți joacă feste. Un fost partener poate reapărea exact când începeai să mergi mai departe. Nu toate ușile merită redeschise. Profesional, primești aprecierea pe care o așteptai de mult. Financiar, apare un câștig neașteptat sau o sumă recuperată.

Horoscop 4 august 2026 Leu

Cariera intră în linie dreaptă. Șefii te observă, iar dacă vânezi o promovare, acum ai cele mai mari șanse. Totuși, succesul vine cu invidii. În dragoste, evită orgoliile. Uneori, un simplu "ai avut dreptate" valorează mai mult decât orice argument câștigat.

Horoscop 4 august 2026 Fecioară

Pleci la drum. Fie că este vorba despre o vacanță, o delegație sau chiar o mutare, schimbarea de peisaj îți face bine. Vei învăța ceva nou care îți poate aduce bani pe termen lung. În cuplu, comunicarea devine cheia unei perioade liniștite.

Horoscop 4 august 2026 Balanță

Scapi de o grijă financiară. O datorie se închide, primești o mărire de salariu sau găsești o soluție la o problemă care te apăsa de luni bune. În dragoste, lucrurile se stabilizează, însă cine este singur trebuie să lase trecutul în urmă înainte să înceapă o nouă poveste.

Horoscop 4 august 2026 Scorpion

Totul se învârte în jurul relațiilor. Se semnează acte, se oficializează o relație sau, dimpotrivă, se pune punct unei povești care nu mai funcționa. La muncă, ai grijă cui îi spui planurile. Nu toată lumea îți vrea binele.

Horoscop 4 august 2026 Săgetător

Muncești mai mult decât toți ceilalți. Programul devine încărcat, dar efortul începe să se vadă și în cont. Ai grijă să nu neglijezi sănătatea. În plan sentimental, o persoană pe care o considerai doar prieten îți poate face o surpriză.

Horoscop 4 august 2026 Capricorn

Dacă ești singur, șansele unei relații serioase cresc considerabil. Cei aflați într-o relație pot începe discuții despre logodnă, copii sau o casă nouă. Financiar, evită investițiile riscante și promisiunile care sună prea frumos ca să fie adevărate.

Horoscop 4 august 2026 Vărsător

Casa devine prioritatea. Renovezi, te muți sau rezolvi o problemă veche din familie. Apar și cheltuieli neprevăzute, dar sunt necesare. Profesional, cineva îți recunoaște meritele și îți poate deschide o ușă importantă.

Horoscop 4 august 2026 Pești

Primești vestea pe care o așteptai. Poate fi un răspuns legat de un job, un examen sau un proiect personal. Comunicarea este punctul tău forte și te ajută să rezolvi conflicte mai vechi. În dragoste, ai parte de flirt, declarații și momente care îți redau încrederea în tine.