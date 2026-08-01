Horoscop săptămânal Scorpion 3-7 august 2026. În această săptămânii îți concentrezi eforturile pe carieră, dar și pe nevoia de reîncărcare fizică și emoțională.

Soarele aflat în domeniul carierei și al statutului public realizează un trigon foarte eficient cu Saturn din sectorul rutinei zilnice și al sănătății. Acest aspect îți conferă o capacitate de muncă impresionantă și o organizare impecabilă la locul de muncă. În același timp, planeta Venus își începe tranzitul în domeniul izolării, al secretelor și al odihnei, aducând liniște interioară și protecție discretă. Retrogradarea lui Chiron chiar în sectorul parteneriatelor scoate la iveală unele vulnerabilități în colaborările mai vechi.

BANI: Performanțele tale profesionale sunt la cote foarte înalte în această perioadă. Soarele din domeniul carierei și al statutului public susținut de Saturn din zona rutinei zilnice îți aduce rezultate concrete datorită perseverenței de care dai dovadă în sarcinile de fiecare zi. Șefii și colaboratorii îți apreciază seriozitatea și modul ordonat de lucru. Proiectele pe care le coordonezi înaintează fără împotmoliri. Totuși, retrogradarea lui Chiron în domeniul parteneriatelor sugerează să fii atent la eventualele neînțelegeri cu asociații de afaceri, remediind cu tact orice divergență apărută în contracte.

DRAGOSTE: Dinamica sentimentală capătă o notă mai intimă și mai profundă. Trecerea planetei Venus în domeniul izolării îndeamnă la păstrarea discreției asupra vieții amoroase. Te bucuri de momente de liniște alături de persoana iubită, ferit de privirile celor din jur. Susținerea pe care o primești în cadrul căminului îți oferă un confort emoțional deosebit. Dacă există mici frământări în cuplu provocate de retrogradarea lui Chiron din sectorul parteneriatelor, le poți rezolva prin discuții calme, purtate fără orgoliu. Închei perioada cu o înțelegere mult mai clară a nevoilor afective ale partenerului.