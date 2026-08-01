Horoscop săptămânal Fecioară 3-7 august 2026

Soarele aflat în domeniul izolării, al secretelor și al odihnei realizează un trigon stabil cu Saturn din sfera resurselor comune și a creditelor. Această configurație îți oferă o mare capacitate de concentrare interioară, permițându-ți să rezolvi chestiuni administrative fără să fii perturbat de agitația exterioară. În același timp, planeta Venus își începe tranzitul în domeniul resurselor proprii și al banilor munciți, aducând oportunități financiare. Retrogradarea lui Chiron în sectorul călătoriilor lungi reevaluează unele convingeri personale.

BANI: Sectorul financiar personal primește o infuzie de energie pozitivă odată cu intrarea planetei Venus în domeniul resurselor proprii. Atragi mai ușor câștiguri din munca ta și poți primi mici bonusuri sau recompense materiale. Reușești să găsești un echilibru excelent între cheltuieli și economii. De asemenea, trigonul dintre Soarele din zona izolării și Saturn din domeniul resurselor comune favorizează analiza atentă a datoriilor, taxelor sau investițiilor. Dacă ai de achitat un credit sau de negociat o refinanțare, o faci cu o rigoare contabilă care îți protejează interesele pe parcursul acestei perioade.

DRAGOSTE: Viața sentimentală este trăită cu mai multă discreție, dar cu un sentiment profund de siguranță. Soarele din domeniul izolării susținut de Saturn creează o legătură intimă și matură între tine și partenerul de viață. Preferați serile liniștite în casă, departe de zgomotul social. Intrarea lui Venus în zona resurselor proprii se traduce și prin dorința de a-ți răsfăța persoana iubită cu mici cadouri sau atenții speciale. În cazul în care nu ai o relație, reflectezi mai mult la nevoile tale emoționale autentice, evitând legăturile superficiale și alegând să investești timp doar în persoane cu adevărat serioase.