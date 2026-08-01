Horoscop săptămânal Balanţă 3-7 august 2026. Perioada 3 și 7 august este de o importanță deosebită pentru tine, marcată de intrarea planetei Venus chiar în domeniul imaginii personale și al stării fizice.

Această poziționare îți sporește considerabil șarmul, atractivitatea și starea generală de bine. În paralel, Soarele aflat în sectorul prietenilor și al proiectelor de grup formează un trigon excelent cu Saturn din domeniul parteneriatelor și al căsătoriei. Relațiile tale cu ceilalți devin mult mai solide, fiind bazate pe respect reciproc și obiective comune. Retrogradarea lui Chiron în sfera resurselor comune te invită să reevaluezi modul în care împarți responsabilitățile financiare în asocieri.

BANI: Pe plan profesional, te remarci prin abilități sociale impecabile și o prezență foarte agreată în colectiv. Intrarea lui Venus în domeniul imaginii personale te ajută să faci o impresie excelentă în cadrul întâlnirilor de afaceri sau la interviuri. În același timp, Soarele din sectorul proiectelor de grup susținut de Saturn din zona parteneriatelor îți garantează stabilitatea contractelor de colaborare. Reușești să aduci alături de tine parteneri serioși care își respectă promisiunile. În privința investițiilor comune, retrogradarea lui Chiron îndeamnă la prudență și la verificarea atentă a clauzelor financiare înainte de semnare.

DRAGOSTE: Sfera afectivă strălucește puternic în aceste zile. Cu Venus tranzitând chiar domeniul imaginii personale, emani o eleganță care nu trece neobservată. Dacă ești într-o relație de cuplu, trigonul format între Soare și Saturn din domeniul parteneriatelor aduce o perioadă de consolidare profundă a legăturii voastre. Vă faceți planuri clare de viitor și vă susțineți reciproc în toate inițiativele. Dacă nu ai o relație, ești în centrul atenției în cadrul evenimentelor sociale la care participi, existând mari șanse să atrageți o persoană extrem de matură, loială și dornică de stabilitate sentimentală.