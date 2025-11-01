Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop Balanţă luna noiembrie 2025

Horoscop Balanţă luna noiembrie 2025. Pentru tine, noiembrie aduce o revenire la echilibru. Marte în Săgetător îți redă curajul de a acționa și de a-ți susține ideile cu fermitate.

de Redactia Observator

la 01.11.2025 , 13:22
Horoscop lunar prezentat de Observator Horoscop Balanţă luna noiembrie 2025 - Shutterstock

Poți primi propuneri de colaborare sau poți călători pentru un proiect. Luna Plină în Taur aduce un moment de eliberare financiară: o datorie se închide, un credit se reglează sau finalizezi o etapă materială. Venus, guvernatoarea ta, trece în Scorpion și îți aduce o atitudine mai rezervată, te concentrezi pe stabilitate și intimitate, nu pe aparențe. Uranus retrograd cere adaptabilitate la schimbări neașteptate, iar Mercur retrograd avertizează să fii atent la comunicare și termene.

BANI: Luna Plină aduce claritate în zona banilor comuni sau a investițiilor. Poți renegocia condițiile unui contract, poți închide o datorie sau poți recupera o sumă pierdută. Marte în Săgetător îți oferă curajul de a explora surse noi de venit, iar Venus în Scorpion te ajută să devii mai calculat și să-ți protejezi resursele. Totuși, evită deciziile majore între 9 și 29 noiembrie, cât Mercur este retrograd. După 30 noiembrie, cu Venus în Săgetător, apar oportunități de colaborare profitabile.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce intensitate emoțională. Poți trăi o perioadă de sinceritate și vulnerabilitate în cuplu. Cei singuri pot cunoaște o persoană puternică, dar pot fi puși în fața unui test al încrederii. Luna Nouă din 20 noiembrie favorizează stabilirea unui nou echilibru afectiv. Spre finalul lunii, Venus în Săgetător aduce spontaneitate și dorința de aventură.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Horoscop » Horoscop Balanţă luna noiembrie 2025