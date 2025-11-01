Horoscop Balanţă luna noiembrie 2025. Pentru tine, noiembrie aduce o revenire la echilibru. Marte în Săgetător îți redă curajul de a acționa și de a-ți susține ideile cu fermitate.

Poți primi propuneri de colaborare sau poți călători pentru un proiect. Luna Plină în Taur aduce un moment de eliberare financiară: o datorie se închide, un credit se reglează sau finalizezi o etapă materială. Venus, guvernatoarea ta, trece în Scorpion și îți aduce o atitudine mai rezervată, te concentrezi pe stabilitate și intimitate, nu pe aparențe. Uranus retrograd cere adaptabilitate la schimbări neașteptate, iar Mercur retrograd avertizează să fii atent la comunicare și termene.

BANI: Luna Plină aduce claritate în zona banilor comuni sau a investițiilor. Poți renegocia condițiile unui contract, poți închide o datorie sau poți recupera o sumă pierdută. Marte în Săgetător îți oferă curajul de a explora surse noi de venit, iar Venus în Scorpion te ajută să devii mai calculat și să-ți protejezi resursele. Totuși, evită deciziile majore între 9 și 29 noiembrie, cât Mercur este retrograd. După 30 noiembrie, cu Venus în Săgetător, apar oportunități de colaborare profitabile.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce intensitate emoțională. Poți trăi o perioadă de sinceritate și vulnerabilitate în cuplu. Cei singuri pot cunoaște o persoană puternică, dar pot fi puși în fața unui test al încrederii. Luna Nouă din 20 noiembrie favorizează stabilirea unui nou echilibru afectiv. Spre finalul lunii, Venus în Săgetător aduce spontaneitate și dorința de aventură.

