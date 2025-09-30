Horoscop Balanţă luna octombrie 2025. Octombrie este o lună intensă pentru tine, pentru că Venus, guvernatoarea ta, intră în semnul tău pe 13 și îți oferă șansa de a străluci.

Până atunci, începutul lunii îți aduce ceva neliniști: Mercur intră în Scorpion pe 6 și îți activează preocupările pentru bani și resurse, iar Luna Plină în Leu, pe 7, te pune în centrul unui eveniment social sau al unei situații care îți testează popularitatea. Poți primi o invitație neașteptată la o întâlnire de grup, dar și critici care îți cer să te poziționezi ferm. Luna Nouă în semnul tău, pe 21, este momentul ideal pentru a porni un nou proiect personal: schimbarea imaginii, un plan de afaceri sau chiar o mutare într-un loc mai potrivit pentru tine. Intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23, îți mută atenția pe bani, iar Mercur în Săgetător, pe 29, aduce multă mișcare: telefoane, întâlniri, deplasări de scurtă durată.

Bani: Cu Venus în semnul tău, din 13, ești avantajat la negocieri: atragi oferte și ai farmecul necesar pentru a convinge partenerii. Totuși, Mercur în Scorpion te face să fii mai suspicios și să ceri documente clare înainte de a semna ceva. Luna Nouă în semnul tău favorizează începuturile: poți iniția un proiect care aduce bani în câteva luni. Atenție însă la Neptun retrograd în Pești: dacă accepți să ajuți un coleg cu bani sau să faci ore suplimentare fără contract, există riscul să fii păcălit.

Dragoste: Viața amoroasă se dinamizează spectaculos. Venus în Balanță îți crește șarmul, iar cei din jur te privesc cu mai multă admirație. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva într-un context artistic, la un eveniment cultural sau prin prieteni. Dacă ești deja într-o relație, Luna Nouă în semnul tău poate marca un nou început: decizia de a te muta cu partenerul, de a oficializa legătura sau de a depăși un impas. Totuși, fii atent la tentația de a controla totul: partenerul poate reacționa imprevizibil dacă simte presiune.

