Toată Ucraina, sub atac rusesc: morți, răniți și regiuni întregi fără curent. Porturile de pe Dunăre, lovite
Ruşii au atacat în noaptea de luni spre marți, cu drone și rachete balistice, Odesa, Kievului, dar și a orașele din vestul Ucrainei. Armata Română a detectat mai multe drone care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre, dar fără a fi intrat în spațiul nostru aerian. Polonia a ridicat avioane militare de la sol iar sistemele terestre de apărare aeriană au fost puse în alertă. Potrivit presei ucrainene cel puţin 3 persoane au murit şi mai multe au fost rănite în întreaga ţară. Zelenski a avertizat că se aşteaptă ca Moscova să lanseze atacuri semnificative asupra ţării sale de Crăciun.
Rusia a atacat infrastructura energetică a Kievului şi a întregii Ucraine marţi dimineaţa, declanşând întreruperi de urgenţă şi determinând Polonia, ţară membră a NATO, să ridice de la sol avioane de luptă pentru a-şi "proteja spaţiul aerian", la două zile după încheierea negocierilor de pace conduse de SUA la Miami, relatează Reuters.
Negocierile de pace de la Miami din weekend au reunit oficiali americani cu delegaţii ucrainene şi europene, în paralel cu "contacte" separate cu reprezentanţi ruşi, în timp ce Washingtonul a încercat să vadă dacă există posibilitatea unei înţelegeri "pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina".
Principala țintă a ruşilor: instalațiile energetice din vestul Ucrainei
Toată Ucraina a fost sub alertă aeriană, marți dimineața. Principala țintă a ruşilor au fost instalațiile energetice din vestul Ucrainei. În urma atacului compania de stat Ukrenergo a impus întreruperi de urgență ale curentului electric în mai multe regiuni. Regiunile Rivne, Ternopil și Hmelnițki au rămas aproape complet fără electricitate, a anunțat Ministerul Energiei de la Kiev.
Potrivit presei ucrainene, cel puţin 3 persoane au murit în regiunile Kiev, Jitomir şi Hmelnițki. Resturi de drione au căzut lângă o clădire rezidenţială din cartierul Sviatoşînskîi din Kiev, deteriorând ferestrele, a declarat primarul Vitali Kliciko în aplicaţia de mesagerie Telegram Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că întreruperi de urgenţă ale curentului au fost introduse într-o serie de regiuni, inclusiv în Kiev şi în regiunea înconjurătoare, după ce Rusia a atacat din nou instalaţiile energetice.
Rusia a lovit în mod repetat reţeaua electrică şi instalaţiile energetice ale Ucrainei în timpul războiului care durează de aproape patru ani, intensificând atacurile în timpul iernii pentru a perturba electricitatea şi încălzirea, a pune presiune pe logistică şi economie şi a creşte presiunea asupra Kievului.
Polonia a ridicat avioane militare de la sol
Polonia a anunţat că aeronave poloneze şi aliate au fost desfăşurate pentru a proteja spaţiul aerian polonez după ce atacurile ruseşti au vizat zone din vestul Ucrainei din apropierea graniţei. "Aceste măsuri sunt de natură preventivă şi au ca scop securizarea şi protejarea spaţiului aerian", a declarat comandamentul operaţional al Poloniei pe platforma X.
Polonia ridică de la sol avioane de luptă în timpul bombardamentelor majore cu rachete şi drone ruseşti asupra vestului Ucrainei, de obicei atunci când se consideră că atacurile prezintă un risc sporit în apropierea frontierei cu Polonia, notează Reuters.
Porturile ucrainene de la Dunăre, atacate
Armata Română a anunţat că două grupuri de drone au lovit ținte de pe malul ucrainean al Dunării, între orele 1:10 și 2:15, dar fără a intra în spațiul aerian românesc. Totuși, au fost transmise mesaje Ro-Alert populației din județele Galați și Tulcea.
În Odesa, o navă de marfă uscată a fost lovită într-unul dintre porturi şi a luat foc. A fost avariat şi un depozit.
Zelenski: Rusia va lansa atacuri semnificative de Crăciun
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni seară că se aşteaptă ca Rusia să lanseze atacuri semnificative asupra ţării sale de Crăciun. Vorbind la Kiev în faţa diplomaţilor, Zelenski a declarat că este în caracterul Rusiei să efectueze atacuri masive de Crăciun. El a spus că situaţia este dificilă din cauza lipsei sistemelor de apărare aeriană. Ucraina sărbătoreşte oficial Crăciunul pe 25 decembrie, în conformitate cu practica occidentală, dar mulţi creştini ucraineni continuă să respecte vechile tradiţii ortodoxe şi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, la fel ca în Rusia.
În discursul său prin video de luni seară, Zelenski a mai spus că se aşteaptă ca echipa sa de negociatori să se întoarcă în Ucraina marţi, după discuţiile cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, la Miami, în Florida. El a adăugat că doreşte să audă detalii despre discuţiile purtate în SUA. Witkoff a vorbit despre negocieri constructive după ce a purtat discuţii separate cu partea ucraineană şi cea rusă.
În altă ordine de idei, drone ucrainene au atacat marţi o uzină petrochimică dintr-o zonă industrială din regiunea Stavropol din Caucazul de Nord, din Rusia, provocând incendii, potrivit guvernatorului local Vladimir Vladimirov, care a adăugat că, "potrivit datelor preliminare, nu există victime şi nu s-au observat daune la locuinţe sau infrastructură urbană".
Guvernatorul a îndemnat locuitorii să nu înregistreze videoclipuri ale atacurilor sau să le posteze online şi să rămână vigilenţi. Canalul de Telegram Astra a presupus, pe baza imaginilor publicate pe reţelele de socializare, că ţinta atacului a fost uzina petrochimică Stavrolen, specializată în producţia de polietilenă şi polipropilenă şi care a mai fost atacată la sfârşitul lunii octombrie.
Ministerul Apărării din Rusia a relatat pe Telegram că, în timpul nopţii, sistemele de apărare aeriană au doborât 29 de drone cu aripi fixe. Cele mai afectate regiuni au fost Rostov (14) şi Stavropol (7). Regiunile Belgorod (3), Kalmîkia (3), Kursk (1) şi peninsula Crimeea anexată ilegal de Rusia (1) au fost, de asemenea, atacate.
Zelenski, despre negocieri: "suntem foarte aproape de un rezultat real"
Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun cu SUA. "Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici. Există garanţii de securitate între noi, Uniunea Europeană şi SUA, un document cadru", a spus Zelenski la o întâlnire cu diplomaţi.
De asemenea, a adăugat el, "există un document separat între noi şi SUA privind garanţiile de securitate", garanţii care "vor trebui examinate de Congresul SUA, împreună cu detaliile şi anexele lor". Zelenski a subliniat că existenţa documentelor cadru şi faptul că la elaborarea acestora a participat şi partea americană înseamnă că "suntem foarte aproape de un rezultat real". Totuşi, el a admis că un plan de pace nu va satisface niciodată pe toată lumea şi va necesita compromisuri.
Preşedintele ucrainean a mai anunţat că delegaţia ucraineană care a fost la Miami pentru noi discuţii cu SUA se află în drum spre Ucraina şi urmează să examineze ultimele evoluţii împreună cu negociatorii ucraineni. "Americanii au rămas (la Miami) pentru a desfăşura negocieri cu reprezentanţii ruşi. Vor discuta. Apoi noi vom primi toate informaţiile de la ei, iar ei de la noi", a explicat Zelenski.
Şi purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunţat mai devreme luni că emisarul rus Kirill Dmitriev va reveni astăzi la Moscova şi îl va informa pe preşedintele Vladimir Putin despre rezultatele negocierilor care s-au desfăşurat în weekend la Miami la reşedinţa emisarului special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.
Ruşii vorbesc de "progrese lente" şi de un grup de state care vor "să torpileze" acordul
Viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a vorbit tot luni despre "progrese lente" în negocierile cu SUA asupra planului propus de Trump pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, dar a denunţat totodată "tentativele rău intenţionate" ale unor aliaţi europeni ai Ucrainei, care au "coşmaruri" în faţa perspectivei unei înţelegeri ruso-americane.
"Observăm progrese lente. Dar acestea sunt însoţite de încercări extrem de nefaste şi rău intenţionate din partea unui grup influent de state de a torpila aceste eforturi şi de a zădărnici procesul diplomatic", a declarat viceministrul rus la clubul de dezbateri Valdai.
O înţelegere ruso-americană asupra Ucrainei "este lucrul de care se tem mult adversarii noştri de la Bruxelles şi din mai multe capitale europene, care, nici în cele mai rele coşmaruri ale lor nu-şi pot imagina rezultatele la care noi lucrăm", a mai remarcat Serghei Riabkov. Totuşi, "aceasta nu înseamnă că nu avem rezerve faţă de partea americană, inclusiv în chestiunea ucraineană", a nuanţat diplomatul rus.
Dar el a lăudat eforturile preşedintelui american Donald Trump de a găsi "soluţii durabile care să abordeze cauzele profunde ale conflictului", în contrast cu "acţiunile inadecvate şi ostile ale ţărilor europene" susţinătoare ale Ucrainei faţă de planul liderului de la Casa Albă, prezentat în urmă cu aproape o lună şi care a nemulţumit Ucraina şi susţinătorii europeni ai acesteia, întrucât prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas.
Acest plan a fost revizuit între timp de mai multe ori. Detaliile ultimei versiuni a planului nu sunt cunoscute, dar, potrivit lui Zelenski, documentul include unele concesii teritoriale din partea Ucrainei în schimbul garanţiilor de securitate occidentale. Susţinătorii europeni ai Ucrainei au formulat contrapropuneri care includ desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina, garanţii de securitate pentru această ţară similare cu cele prevăzute de articolul 5 al tratatului NATO, plata unor "reparaţii de război" de către Rusia şi plafonarea efectivelor armatei ucrainene la 800.000 de soldaţi, faţă de efectivele de 600.000 prevăzute în propunerea iniţială.
Putin le-a reproşat aliaţilor europeni ai Ucrainei că formulează dinadins astfel de cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea şi i-a acuzat pe liderii europeni că alimentează o "isterie" prin care îşi îndoctrinează proprii cetăţeni cu frica unui război cu Rusia.
Kremlinul a dezminţit luni încă o dată vreo intenţie a Rusiei de a ataca alte ţări europene, după ce agenţia Reuters a scris că Rusia ar urmări să ocupe toată Ucraina şi apoi să ocupe şi alte ţări europene, în special din fostul bloc sovietic, citând rapoarte despre care ar fi vorbit responsabili neprecizaţi din serviciile americane de informaţii. Şefa acestor servicii, Tulsi Gabbard, a negat existenţa unor astfel de rapoarte şi a acuzat Reuters de "minciună şi propagandă". Potrivit lui Tulsi Gabbard, serviciile secrete americane semnalează că, dimpotrivă, "performanţa Rusiei pe câmpul de luptă arată că ea nu are capacitatea nici măcar de a cuceri şi ocupa toată Ucraina, cu atât mai puţin Europa".
