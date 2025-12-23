Armata ucraineană anunţă că s-a retras din oraşul Siversk: "Moscova dispune de un avantaj semnificativ"

Armata ucraineană a anunțat, marți, că s-a retras din orașul Siversk, aflat în estul Ucrainei, în fața atacurilor trupelor ruse. Rușii au revendicat capturarea acestei localități încă de pe 11 decembrie, scrie AFP, citat de Agerpres.

Soldații ruși țin în mâini steagul național al Rusiei în Siversk, un oraș din regiunea Donețk, Ucraina. 11 decembrie 2025 - ProfiMedia

"Pentru a proteja viaţa soldaţilor noştri şi capacitatea de luptă a unităţilor noastre, apărătorii ucraineni s-au retras din localitate", a anunţat pe Telegram Statul Major al armatei ucrainene.

Potrivit acestei surse, soldaţii ruşi "au reuşit să avanseze datorită superiorităţii lor numerice şi presiunii constante exercitate de mici grupuri de asalt în condiţii meteorologice dificile".

Trupele Moscovei "dispun de un avantaj semnificativ în termeni de efective şi echipament şi, în pofida unor pierderi importante, îşi continuă operaţiunile ofensive", a adăugat Statul Major ucrainean.

Articolul continuă după reclamă

Rusia a revendicat pe 11 decembrie capturarea oraşului Siversk din estul Ucrainei, una dintre ultimele redute ale armatei ucrainene care împiedica înaintarea trupelor ruse în direcţia marilor oraşe regionale Kramatorsk şi Sloviansk.

Rusia şi-a accelerat avansarea în ultimele luni

Siversk se află la aproximativ 30 de kilometri est de Kramatorsk şi Sloviansk, ultimele două oraşe importante rămase sub control ucrainean în Donbas, o regiune industrială şi minieră pe care Rusia urmăreşte să o cucerească integral.

Cu o populaţie de aproximativ 11.000 de locuitori înainte de război, acest oraş este acum în mare parte distrus. Forţele ruse s-au apropiat de Siversk din trei direcţii începând din septembrie, înainte de a străpunge defensiva ucraineană în noiembrie şi decembrie, potrivit analiştilor militari.

Rusia, care ocupă circa 19% din teritoriul ucrainean, şi-a accelerat avansarea în Ucraina în ultimele luni, revendicând inclusiv capturarea nodului logistic cheie de la Pokrovsk.

Ea a realizat în noiembrie cea mai mare progresie a sa pe frontul din Ucraina din ultimul an, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza unor date furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).

În paralel, Ucraina şi Rusia negociază separat cu SUA asupra planului american menit să pună capăt războiului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰