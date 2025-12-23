Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Armata ucraineană anunţă că s-a retras din oraşul Siversk: "Moscova dispune de un avantaj semnificativ"

Armata ucraineană a anunțat, marți, că s-a retras din orașul Siversk, aflat în estul Ucrainei, în fața atacurilor trupelor ruse. Rușii au revendicat capturarea acestei localități încă de pe 11 decembrie, scrie AFP, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 21:29
Armata ucraineană anunţă că s-a retras din oraşul Siversk: "Moscova dispune de un avantaj semnificativ" Soldații ruși țin în mâini steagul național al Rusiei în Siversk, un oraș din regiunea Donețk, Ucraina. 11 decembrie 2025 - ProfiMedia

"Pentru a proteja viaţa soldaţilor noştri şi capacitatea de luptă a unităţilor noastre, apărătorii ucraineni s-au retras din localitate", a anunţat pe Telegram Statul Major al armatei ucrainene.

Potrivit acestei surse, soldaţii ruşi "au reuşit să avanseze datorită superiorităţii lor numerice şi presiunii constante exercitate de mici grupuri de asalt în condiţii meteorologice dificile".

Trupele Moscovei "dispun de un avantaj semnificativ în termeni de efective şi echipament şi, în pofida unor pierderi importante, îşi continuă operaţiunile ofensive", a adăugat Statul Major ucrainean.

Articolul continuă după reclamă

Rusia a revendicat pe 11 decembrie capturarea oraşului Siversk din estul Ucrainei, una dintre ultimele redute ale armatei ucrainene care împiedica înaintarea trupelor ruse în direcţia marilor oraşe regionale Kramatorsk şi Sloviansk.

Rusia şi-a accelerat avansarea în ultimele luni

Siversk se află la aproximativ 30 de kilometri est de Kramatorsk şi Sloviansk, ultimele două oraşe importante rămase sub control ucrainean în Donbas, o regiune industrială şi minieră pe care Rusia urmăreşte să o cucerească integral.

Cu o populaţie de aproximativ 11.000 de locuitori înainte de război, acest oraş este acum în mare parte distrus. Forţele ruse s-au apropiat de Siversk din trei direcţii începând din septembrie, înainte de a străpunge defensiva ucraineană în noiembrie şi decembrie, potrivit analiştilor militari.

Rusia, care ocupă circa 19% din teritoriul ucrainean, şi-a accelerat avansarea în Ucraina în ultimele luni, revendicând inclusiv capturarea nodului logistic cheie de la Pokrovsk.

Ea a realizat în noiembrie cea mai mare progresie a sa pe frontul din Ucraina din ultimul an, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza unor date furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).

În paralel, Ucraina şi Rusia negociază separat cu SUA asupra planului american menit să pună capăt războiului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina ucraina
Înapoi la Homepage
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Imagini exclusive cu dezastrul de la hotelul de lux din Sibiu, unde tavanul s-a prăbușit peste turiști
Imagini exclusive cu dezastrul de la hotelul de lux din Sibiu, unde tavanul s-a prăbușit peste turiști
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează?
Observator » Ştiri externe » Armata ucraineană anunţă că s-a retras din oraşul Siversk: "Moscova dispune de un avantaj semnificativ"