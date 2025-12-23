Serele și solariile utilizate de fermieri și de gospodăriile populației nu vor fi impozitate, după ce Guvernul a decis modificarea Codului Fiscal. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a precizat că măsura a fost adoptată în ședința de Guvern de marți.

Guvernul renunță la impozitarea serelor. Florin Barbu: "Producătorii au nevoie de sprijin, nu de piedici" - Sursa: Facebook/ Florin Barbu

Potrivit ministrului, clădirile folosite ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, precum și silozuri sau pătule destinate depozitării și conservării cerealelor vor rămâne scutite de impozit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Serele şi solariile fermierilor şi din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate! În şedinţa de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit", a scris Florin Barbu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Agriculturii a subliniat că decizia vine în sprijinul producătorilor agricoli, într-un context economic dificil, și a salutat faptul că Ministerul Finanțelor a renunțat la o măsură care ar fi pus presiune suplimentară pe fermieri.

"Producătorii au nevoie de sprijin, nu de piedici", a afirmat Florin Barbu.

Acesta a mai precizat că impactul bugetar al unei eventuale impozitări ar fi fost unul redus, în timp ce efectele asupra fermierilor ar fi fost semnificative: "Mă bucur că Ministerul Finanţelor a înţeles argumentele Partidului Social Democrat şi a renunţat la această măsură care nu făcea altceva decât să pună o presiune suplimentară pe fermierii noştri. Am spus-o şi o repet: producătorii noştri au nevoie de sprijin, nu de piedici prin măsuri care au un impact cu totul marginal asupra veniturilor statului."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰