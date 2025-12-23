Antena Meniu Search
Guvernul se reuneşte marţi pentru adoptarea Ordonanţei "trenuleţ". Ce se prevede în documentul oficial

Guvernul se reuneşte marţi în şedinţa din această săptămână, având în vedere zilele libere de Crăciun. Şedinţa este programată să înceapă la ora 18:00.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 06:52
Premierul Ilie Bolojan a anunţat luni seara, într-o emisiune la Antena 3, că în şedinţa Executivului va fi adoptată Ordonanţa "trenuleţ", care vine să clarifice ceea ce s-a convenit la ultimele întâlniri ale coaliţiei de guvernare, stabilind, între altele, creşterea salariului minim şi scăderea impozitului IMCA pe cifra de afaceri.

Ordonanţa "trenuleţ" a fost publicată luni seara în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Conform unui comunicat al ministerului, ordonanţa de urgenţă care reglementează un set de măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât şi o serie de măsuri strategice pentru anul următor are ca scop stimularea economiei României, sprijinirea angajaţilor vulnerabili, reducerea de cheltuieli bugetare, consolidarea disciplinei financiare şi sprijinirea autorităţilor publice locale prin acordarea de împrumuturi din trezorerie.

