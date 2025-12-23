Cei 3 administratori ai "Fermei Dacilor", unde opt oameni au murit acum 2 ani, trimiși în judecată

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunțat finalizarea cercetărilor în dosarul privind incendiul produs la pensiunea "Ferma Dacilor", în data de 26 decembrie 2023, tragedie în urma căreia opt persoane și-au pierdut viața. Procurorii au dispus trimiterea în judecată a trei inculpați persoane fizice și a unei societăți comerciale, sub acuzația de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Potrivit anchetatorilor, inculpații, doi administratori de fapt și administratorul statutar al societății care opera pensiunea, au desfășurat activități de cazare în mod sistematic, cu încălcarea repetată a legislației în vigoare. Unitatea turistică ar fi funcționat fără respectarea normelor privind securitatea la incendiu și fără avizele și autorizațiile necesare emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Trei inculpați, trimiși în judecată pentru distrugere din culpă în dosarul "Ferma Dacilor"

Procurorii arată că imobilul principal, care includea restaurantul, bucătăria și spațiile de cazare de la parter și mansardă, a fost construit în regie proprie, fără autorizație de construire. Demersurile ulterioare pentru intrarea în legalitate ar fi fost realizate, de asemenea, cu încălcarea prevederilor legale.

"Acest cumul de fapte a creat premisele izbucnirii și propagării, la data de 26.12.2023, în jurul orei 05:45, a unui incendiu ce a condus la distrugerea în integralitate a imobilului și decesul a opt persoane, care au fost private de orice șansă reală de a se salva", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Din cercetări a rezultat că incendiul a fost provocat de un defect de natură electrică, pe fondul realizării și exploatării unei instalații electrice necorespunzătoare. Aceasta ar fi fost executată fără proiect, subdimensionată, fără protecții adecvate și fără corelarea consumatorilor electrici cu tipul și secțiunea cablurilor utilizate, ceea ce a dus la supraîncălzire și, ulterior, la aprinderea izolației conductorilor electrici sau la producerea unui scurtcircuit.

Anchetatorii au stabilit că propagarea rapidă a incendiului a fost favorizată și de lipsa ignifugării materialului lemnos folosit la construcția clădirii, precum și de nefuncționarea instalației de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu. Totodată, imposibilitatea salvării victimelor a fost cauzată de nefuncționarea sistemelor de avertizare și de lipsa unor căi de evacuare corespunzătoare.

