Horoscop Berbec luna iulie 2026. Luna aduce schimbări importante pentru Berbeci, mai ales în plan personal, familial şi profesional. Nativii sunt provocaţi să renunţe la iluzii, să îşi reorganizeze priorităţile şi să îşi folosească energia pentru proiecte care le pot aduce stabilitate, bani şi claritate în relaţii.

Luna iulie aduce o restructurare profundă a identității tale și a modului în care te raportezi la spațiul domestic. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, vălul iluziilor de sine se prăbușește, forțându-te să te privești cu maximă onestitate și să renunți la proiecțiile false despre propria forță. Atmosfera devine mai așezată la mijlocul lunii, când Luna Nouă în Rac deschide un capitol nou legat de cămin, aducând nevoia de securitate emoțională și reconectare cu rădăcinile. Către finalul lunii, Soarele trece în Leu și îți aprinde dorința de exprimare liberă, creativitate și bucurie, transformând radical starea ta de spirit. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, simți o frână bruscă la nivel fizic, un memento că responsabilitățile personale nu pot fi ignorate și că ai nevoie de autodisciplină. Finalul lunii este marcat de Luna Plină în Vărsător, care aduce un deznodământ important sau o clarificare necesară în cadrul proiectelor colective și al cercului tău de prieteni.