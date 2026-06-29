De la 1 iulie, adică peste fix 2 zile, un plin va fi şi mai scump, căci expiră practic plafonarea adaosului comercial la carburanţi. Şi nu, măsura de acum nu poate fi prelungită, întrucât, vă reamintim, nu avem nici acum un Guvern cu puteri depline. Şi nici nu ştim când o să îl avem, pentru că negocierile pentru formarea unui Executiv sunt complet blocate. Aproape că devine jenant subiectul dacă nu ar fi revoltător. Partidele nu au reuşit să ajungă până acum la vreun acord. Până atunci noi ne-am pus pe calculat, ca să vedem cât ne costă pe noi această neputinţă politică.

Într-adevăr, toată această instabilitate politică o să se resimtă și în buzunarele șoferilor. Fără plafonări, prețul motorinei s-ar majora cu undeva la 30-50 de bani pe litru, iar cel al benzinei cu 20 de bani pe litru.

Cât va costa un plin

Chiar mai devreme am verificat și prețul petrolului Brent, care se situează undeva la 72 de dolari pe baril, un nivel apropiat de dinaintea începerii conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Însă, surse politice spun că în Ministerul Finanțelor se discută găsirea unei soluții în acest moment legată de majorarea prețului combustibililor.

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Însă, timpul este foarte limitat. Mai avem la dispoziție doar două zile până intră aceste majorări.