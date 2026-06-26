Horoscop săptămânal Săgetător 29 iunie - 3 iulie 2026. Orizonturile tale se lărgesc considerabil, apărând oportunități fantastice de a călători, de a studia în străinătate, de a publica o lucrare sau de a evolua din punct de vedere spiritual.

Ai o viziune optimistă asupra viitorului, însă trebuie să rezolvi de urgență o problemă financiară personală presantă care ajunge la scadență. În plus, sectorul parteneriatelor și al relațiilor cu ceilalți este pur și simplu dinamitat. Colaboratorii sau partenerul de viață au reacții imprevizibile, izbucnesc conflicte spontane din senin și te poți trezi implicat în procese sau rupturi de contracte din cauza unor neînțelegeri majore generate de orgolii.

BANI: Luna Plină în Capricorn aduce momentul bilanțului în buzunarul tău. Poți încasa o sumă mare de bani datorată de mult timp, sau din contră, ești obligat să faci o plată masivă care îți epuizează economiile. Jupiter intră în Leu și favorizează câștigurile obținute din activități juridice, edituri, turism sau comerț internațional. Poți câștiga un proces de proprietate intelectuală. Marte conjuncție Uranus în Gemeni aduce însă o reziliere a unui contract de colaborare. Un client important renunță la serviciile tale printr-un simplu e-mail trimis la miezul nopții, obligându-te să cauți alte surse de finanțare.

DRAGOSTE: Viața de cuplu este o adevărată bombă cu ceas în această perioadă. Marte conjuncție Uranus în Gemeni se manifestă direct în sectorul căsătoriei și al partenerului. Persoana iubită poate avea o criză de independență, cerându-ți o pauză sau anunțându-te că vrea să se mute singură. Certurile pornesc instantaneu de la cele mai mici detalii casnice. Luna Plină în Capricorn aduce discuții aprinse despre cum se împart banii în casă. Dacă ești singur, poți fi abordat într-un mod total neconvențional și șocant de către cineva care îți dă peste cap toate tiparele clasice de seducție.