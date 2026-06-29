Vremea de mâine 30 iunie. Caniculă intensă, disconfort termic accentuat și furtuni puternice

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Vremea de mâine 30 iunie în București și în Cluj

La noapte, va fi o noapte tropicală, cu o temperatură minimă de 20...23 de grade. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab.

Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, dar în cursul nopții va crește probabilitatea pentru perioade cu înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 22...23 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

În Cluj, canicula îşi va face simţită prezenţa, temperatura maximă urcând la 34 de grade.