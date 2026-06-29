Vremea de mâine 30 iunie. Caniculă intensă, disconfort termic accentuat și furtuni puternice
România rămâne sub influența unui val de căldură intens, cu temperaturi extreme în aproape toate regiunile. Meteorologii anunță maxime care pot ajunge până la 41 de grade în Banat și Crișana, în timp ce disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. După-amiaza și seara, vremea se va schimba în mai multe zone, unde sunt așteptate averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină.
La noapte, disconfortul termic va fi ridicat, astfel în zonele de câmpie și local în cele de deal și de podiș, va fi noapte tropicală (temperaturi ce nu vor coborî sub 20 de grade), cu minime ce se vor încadra de la 12...14 grade în estul Transilvaniei și 27...28 de grade în dealurile vestice. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.
Vremea de mâine 30 iunie în țară
Valul de căldură și canicula vor fi intense în toată țara, iar disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși în continuare pragul critic de 80 de unități. Pe arii relativ extinse se vor înregistratemperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, astfel că acestea se vor încadra între 30...31 de grade pe litoral și în deltă și 41 de grade în Banat și Crișana. Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și seara, vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu intabilitate atmosferică, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe spații mici de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp. Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor, cu temperaturi minime ce se vor încadra în general între 15 și 25 de grade, cerul va fi variabil, exceptând regiunile sudice unde local vor fi înnorări temporare, averse posibil moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă în estul și centrul țării, iar în rest va scădea ușor.
Vremea de mâine 30 iunie în București și în Cluj
La noapte, va fi o noapte tropicală, cu o temperatură minimă de 20...23 de grade. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab.
Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, dar în cursul nopții va crește probabilitatea pentru perioade cu înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 22...23 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.
În Cluj, canicula îşi va face simţită prezenţa, temperatura maximă urcând la 34 de grade.
Vremea de mâine 30 iunie pe litoral
Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi predominant senin dimineața, iar vântul va sufla slab și moderat, în ușoară intensificare după-amiaza. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade, iar cele minime se vor încadra între 22 și 25 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade.
Vremea de mâine 30 iunie la munte
Valorile termice vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și seara, vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu intabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe spații mici de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.