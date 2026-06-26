Horoscop săptămânal Balanţă 29 iunie - 3 iulie 2026. Accentul acestei săptămâni cade pe extinderea rețelei tale sociale, pe viața de grup și pe împlinirea unor idealuri mari. Te simți integrat în comunitate și primești sprijin de la prieteni importanți, însă acasă, în spațiul domestic, atmosfera este extrem de tensionată.

Se finalizează o problemă legată de o locuință, o moștenire de familie sau o situație locativă, cerând maturitate. În plus, convingerile tale, studiile sau planurile de călătorie sunt complet bulversate de evenimente neașteptate. Poți experimenta anulări de zboruri, modificări legislative subite sau revelații ideologice care îți schimbă radical viziunea asupra lumii și te împing la dezbateri aprinse.

BANI: Luna Plină în Capricorn aduce rezolvarea definitivă a unui partaj, finalizarea vânzării unui apartament sau închiderea unui litigiu legat de un spațiu comercial. Scapi de o obligație financiară imobiliară. Jupiter intră în Leu și aduce oportunități financiare uriașe venite prin intermediul unor contracte cu fonduri europene, asociații profesionale sau platforme online. Obții profituri din evenimente mari. Marte conjuncție Uranus în Gemeni poate aduce însă cheltuieli urgente și neprevăzute legate de o călătorie peste hotare, taxe școlare neanticipate sau amenzi primite în trafic în timpul unei deplasări lungi.

DRAGOSTE: Viața socială activă îți oferă șansa de a petrece momente de neuitat alături de partener în cercuri mari de oameni, la nunți, festivaluri sau gale. Totuși, tensiunile de acasă provocate de Luna Plină în Capricorn pot umbri această atmosferă, existând certuri legate de părinții unuia dintre voi. Marte conjuncție Uranus în Gemeni aduce discuții în contradictoriu pe teme filosofice, politice sau religioase cu persoana iubită. Dacă ești singur, o călătorie neașteptată cu trenul sau avionul, ori un curs academic început brusc, îți poate scoate în cale un partener străin, cu o personalitate electrizantă.