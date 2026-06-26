Horoscop săptămânal Scorpion 29 iunie - 3 iulie 2026. Cariera și vizibilitatea ta socială primesc un impuls uriaș, fiind o perioadă excelentă pentru a obține o funcție de conducere, recunoaștere publică sau pentru a începe o afacere de succes.

Totuși, această expansiune vine la pachet cu o presiune uriașă în planul comunicării zilnice și al deplasărilor, unde se finalizează o etapă obositoare de negocieri sau studii. Zona crizelor, a banilor altora și a transformărilor profunde este extrem de instabilă. Te poți confrunta cu evenimente șocante legate de resurse comune, credite obținute greu sau urgențe medicale care îți testează rezistența psihică și te forțează să acționezi sub stres.

BANI: Luna Plină în Capricorn aduce semnarea a unui act, încheierea unui contract de livrare sau finalizarea unui curs de calificare care îți permite să ceri mai mulți bani. Jupiter intră în Leu și îți deschide porțile succesului profesional maxim: poți fi numit director, primești un premiu important sau îți crești tarifele considerabil. Totuși, Marte conjuncție Uranus în Gemeni aduce o alertă maximă în sectorul financiar comun. Banca îți poate bloca un cont din cauza unei suspiciuni de fraudă, sau un asociat fuge cu o parte din fonduri. Trebuie să achiți o taxă fiscală majoră apărută pe neașteptate.

DRAGOSTE: Relația de cuplu este testată la nivelul încrederii profunde și al intimității. Luna Plină în Capricorn aduce discuții tranșante, fără ocolișuri, în care se spun lucruri dure dar necesare. Marte conjuncție Uranus în Gemeni aprinde gelozia și suspiciunile în cuplu. Poți descoperi o tranzacție financiară ascunsă a partenerului sau o infidelitate lăsată la vedere dintr-o eroare tehnologică. Pasiunea fizică atinge cote obsesive, alternând între certuri violente și momente de reconciliere extrem de intense. Dacă ești singur, atracția față de o persoană interzisă devine de necontrolat.