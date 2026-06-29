Sunt temperaturi sufocante în toată ţara. Chiar şi unde nu este cod roşu, adică în sud-estul ţării, tot avem cod portocaliu. Numai ieri s-au înregistrat, atenţie, 84 de recorduri termice. Vorbim despre temperaturi ieşite din comun, mai mari decât au fost vreodată în această perioadă, de când se fac măsurători. Între cele mai afectate zone este şi Ardealul, care este deja în opta zi de temperaturi extreme.

Sunt temperaturi sufocante la această oră în toată țara. Chiar și unde nu este cod roșu, adică în sud-estul țării, tot avem cod portocaliu. Numai ieri s-au înregistrat 84 de recorduri termice.

Vorbim despre temperaturi ieșite din comun, mai mari decât au fost vreodată în această perioadă, de când se fac măsurători. Între cele mai afectate zone este și Ardealul, care este deja în a opta zi de temperaturi extreme.

Sunt 34 de grade la Cluj Napoca, dar vorbim despre temperatura înregistrată la stația Meteo, înregistrată în condiții standard la umbră, în mijlocul orașului, printre clădiri, printre betoane, temperatura resimțită este mult mai mare, vorbim despre 39 și chiar 40 de grade. Practic, abia poți să respiri, pentru că fierbinteala te lovește din toate părțile, atât din aer, cât și de la sol, pentru că la nivelul asfaltului, la nivelul betonului, în soare, temperatura atinge chiar și 60 de grade, fără să exagerăm.

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Ce recomandă specialiştii

Specialiștii nu ne recomandă să ieșim din casă între orele 11 și 18, pentru că atunci soarele lovește mai tare, dar astăzi nu prea se poate aplica această regulă, de exemplu, în această dimineață, la ora 8 și 30 de minute, erau deja 29 de grade Celsius, dar temperatura restrictă era de 32-33 de grade. Este aproape imposibil să nu ieși din casă într-o zi lucrătoare, pentru că astăzi este luni și tocmai de aceea, în Cluj-Napoca, au fost montate 3 puncte de prim-ajutor. Vorbim despre niște containere modulare care sunt dotate cu aer condiționat.

Ce sunt punctele de prim ajutor

Oamenii care resimt efectele caniculei pot să vin într-un astfel de container, intră pentru câteva minute, se răcoresc, dacă este cazul, este măsurată și tensiunea, sau pot, pur și simplu, să își ia un pahar cu apă, atât pentru ei, cât și pentru animalele de companie, pentru că apa este suficientă. Pe lângă astfel de container, sunt 3 la număr, alte 350 de farmacii din județ au devenit puncte de prim-ajutor și acolo oamenii pot să intre, să-și tragă sufletul preţ de câteva minute și, dacă au nevoie, cei de acolo pot suna și la 112.

Specialiștii au și câteva sfaturi pentru această perioadă, cele mai importante, evident, sunt legate de hidratare, de aceea nu este deloc exagerat să beți, într-un astfel de zi, chiar și 3-3,5 litri de apă.

Important este să fie apă plată, pentru că băuturile dulci, băuturile carbogazoase, solicită organismul și mai mult.

Temperatura de la nivelul asfaltului este de 60-65, poate chiar 70 de grade Celsius, dacă vorbim despre un drum care a fost toată ziua în soare și tocmai de aceea, sunt și restricții de circulație atât astăzi cât și mâine pe toate drumurile naționale din 35 de județe, pe autostrăzile și pe drumurile expres din aceste județe.

Practic, camioanele mai grele de 7,5 tone nu au voie să circule în intervalul 12:00-20:00, pentru că asfaltul, pur și simplu, se deformează sub roțile acestor mastodonți.