Horoscop Berbec luna noiembrie 2025

Poți pleca într-o deplasare importantă, poți începe o colaborare internațională sau te poți reorienta profesional. Luna Plină scoate în evidență aspecte legate de bani și valori personale, e posibil să finalizezi un proiect, să renegociezi o plată sau să te desprinzi de o sursă financiară nesigură. Mercur retrograd în a doua parte a lunii aduce confuzie în planurile de călătorie și comunicare, dar îți oferă șansa de a rectifica erori trecute. Jupiter retrograd reactivează chestiuni de familie: o problemă locativă, o discuție cu părinții sau o nevoie de a te reconecta la rădăcinile tale.

BANI: Luna Plină activează zona câștigurilor. Poți primi o plată restantă sau o oportunitate nouă de venit. Totuși, Uranus retrograd avertizează asupra schimbărilor bruște, poate o colaborare se poate întrerupe sau un client își modifică termenii. Venus în Scorpion și apoi în Săgetător te ajută să negociezi cu farmec și să atragi parteneriate profitabile, dar evită deciziile în perioada 9–20 noiembrie, când Mercur e retrograd. Poți rediscuta condițiile unui credit, un comision sau o chirie.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce pasiune, dar și profunzime. Relațiile superficiale se estompează, iar cele stabile trec printr-un proces de sinceritate totală. Cei singuri pot reîntâlni o persoană din trecut sau pot fi atrași de cineva misterios. Luna Nouă din 20 noiembrie aduce șansa unui nou început emoțional, dar și un test al încrederii. Pe finalul lunii, când Venus intră în Săgetător, atmosfera se relaxează și redevine jucăușă.

