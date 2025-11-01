Horoscop Capricorn luna noiembrie 2025. Prima jumătate a lunii aduce o nevoie de retragere și introspecție odată cu tranzitul lui Venus în Scorpion și accentul pus pe zona subconștientului.

S-ar putea să te confrunți cu frici vechi sau să te ocupi de aspecte rămase nerezolvate din trecut. Marte în Săgetător te îndeamnă să te ocupi de treburi care se desfășoară în spatele scenei sau de sănătate. Punctul de maximă tensiune este dat de Mercur retrograd, care îți afectează puternic zona secretelor, iluziilor și a sănătății. Comunicarea cu tine însuți devine dificilă. Evită să porți discuții importante despre un subiect sensibil; amână-le după 29 noiembrie.

BANI: Luna Nouă în Scorpion este excelentă pentru a seta o intenție legată de un proiect de grup nou, de integrarea într-o comunitate sau de o nouă viziune de viitor. Inițiezi o colaborare cu un ONG sau găsești noi sponsori. Totuși, fii atent la retrogradarea lui Jupiter și Uranus în Taur, acestea aduc o revizuire a modului în care îți asumi riscuri financiare în proiectele creative. S-ar putea să fii nevoit să revii asupra unei investiții riscante. Relațiile cu prietenii sau colegii de breaslă ar putea fi mai tensionate sau ar putea necesita clarificări în comunicare, mai ales sub influența lui Mercur.

DRAGOSTE: Luna Plină din Taur îți activează zona iubirii și a creativității, marcând un apogeu al unei povești de dragoste sau finalizarea unui proiect artistic. Poți trăi un moment de împlinire sentimentală. Totuși, retrogradarea lui Uranus și Jupiter în Taur te obligă să revezi modul în care îți exprimi spontaneitatea și bucuria în cuplu. S-ar putea ca partenerul tău sau un copil să ceară mai multă libertate sau să vină cu o noutate care îți schimbă dinamica relației.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰