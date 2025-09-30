Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop Capricorn luna octombrie 2025

Horoscop Capricorn luna octombrie 2025. Pentru tine, octombrie este despre carieră și responsabilități. Luna Plină în Leu, pe 7, îți cere să faci un pas important legat de statutul profesional.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 14:21
Horoscop lunar prezentat de Observator Horoscop Capricorn luna octombrie 2025 - Shutterstock

Poți primi recunoaștere pentru munca depusă sau, dimpotrivă, un avertisment dacă ai neglijat anumite sarcini. Mercur în Scorpion, din 6, te ajută să discuți clar cu prietenii și să stabilești priorități. Soarele în Scorpion, din 23, îți oferă energie pentru proiecte de grup și pentru implicare socială. Mercur în Săgetător, din 29, te face mai retras și ai nevoie să îți faci planuri pe cont propriu.

Bani: Venus în Balanță, din 13, îți poate aduce un sprijin financiar din partea unei autorități sau a unui superior. La Luna Nouă în Balanță, pe 21, ești pus să alegi între două opțiuni de carieră, fiecare cu implicații financiare. Uranus și Neptun în aspecte pozitive te pot ajuta să găsești o soluție creativă pentru a-ți crește veniturile, dar fii atent la promisiuni prea frumoase.

Dragoste: Pe plan amoros, Luna Plină poate aduce tensiuni legate de bani și intimitate. Partenerul poate cere mai multă implicare sau poate apărea discuția despre o investiție comună. Venus în Balanță te ajută să echilibrezi situația și să cauți armonia. Dacă ești singur, este posibil să întâlnești o persoană într-un context profesional sau printr-o colaborare. Spre finalul lunii, Mercur în Săgetător scoate la suprafață amintiri și emoții reprimate.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă?
Observator » Horoscop » Horoscop Capricorn luna octombrie 2025