Horoscop Fecioară luna iulie 2026 . Luna aduce pentru Fecioare schimbări importante în plan social, financiar şi emoţional. Nativii pot primi sprijin din partea prietenilor, pot debloca bani sau colaborări şi sunt nevoiţi să îşi regândească rutina, relaţiile şi felul în care îşi gestionează energia.

Iulie aduce o redefinire a locului tău în comunitate și o nevoie profundă de reorganizare a resurselor interioare. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, iluziile legate de banii altora, credite sau partaje se risipesc, forțându-te să vezi exact pe ce resurse reale te poți baza în caz de criză. Luna Nouă în Rac deschide uși importante în planul social, aducând prieteni noi în viața ta și oportunitatea de a te implica în proiecte umanitare sau de grup. Spre finalul lunii, când Soarele trece în Leu, simți nevoia să te retragi din agitație, să îți încarci bateriile și să activezi într-o zonă mai discretă. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, sectorul transformărilor profunde devine rigid, cerându-ți să gestionezi cu maximă disciplină frici vechi sau datorii. Luna Plină în Vărsător aduce finalizarea unui proiect de muncă extrem de obositor sau clarificarea unei probleme de sănătate.