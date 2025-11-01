Horoscop Fecioară luna noiembrie 2025

Marte în Săgetător aduce activitate în viața domestică: poți reamenaja locuința, poți lua o decizie legată de familie sau poți rezolva o chestiune locativă amânată. Luna Plină în Taur te sprijină să finalizezi o etapă de învățare sau o colaborare cu persoane din străinătate. Uranus retrograd poate aduce o schimbare de perspectivă, o revelație privind drumul tău profesional. Mercur retrograd te avertizează să fii atent la detalii, mai ales în acte și comunicare. Venus în Scorpion aduce șarm și dorință de profunzime în relațiile apropiate, iar spre finalul lunii, Venus în Săgetător te face mai deschis și mai blând în exprimarea emoțiilor.

BANI: Marte și Luna Plină îți oferă șansa de a încheia un proiect profitabil sau de a primi o plată așteptată. Poți renegocia condițiile unui contract sau poți decide să schimbi modul în care îți administrezi resursele. Mercur retrograd poate întârzia o plată, dar oferă și ocazia de a corecta erori vechi. Venus în Scorpion te ajută să comunici eficient în negocieri și să atragi persoane dispuse să te sprijine financiar. După 20 noiembrie, Luna Nouă aduce o nouă oportunitate de colaborare.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce intensitate și nevoia de sinceritate în cuplu. Poți avea conversații importante cu partenerul, în care se discută viitorul relației. Cei singuri pot întâlni pe cineva care le stimulează mintea și îi provoacă emoțional. Marte în Săgetător poate aduce mici tensiuni familiale, dar și clarificări utile. Spre finalul lunii, Venus în Săgetător favorizează reconectarea emoțională și liniștea interioară.

