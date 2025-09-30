Antena Meniu Search
Horoscop Fecioară luna octombrie 2025

Horoscop Fecioară luna octombrie 2025. Pentru tine, octombrie aduce o energie dublă: pe de o parte, pragmatism și nevoie de ordine, pe de altă parte, inspirație și claritate.

30.09.2025
Mercur intră în Scorpion pe 6 și te împinge spre discuții directe. Poți fi rugat să mediezi un conflict între rude sau să rezolvi o problemă birocratică. Luna Plină în Leu, pe 7, aduce o revelație legată de sănătate sau de obiceiuri: un medic sau un prieten îți poate da un sfat prețios. Soarele în Scorpion, pe 23, îți amplifică abilitățile de analiză și te ajută să faci planuri precise. Mercur în Săgetător, pe 29, îți aduce agitație în casă: musafiri, discuții cu părinții sau schimbări de program.

Bani: Venus în Balanță, din 13, îți pune în față oportunitatea de a câștiga bani prin idei practice. Poți transforma un hobby într-o sursă de venit. La Luna Nouă în Balanță, pe 21, poți semna un contract nou. Totuși, fii atent la Neptun retrograd: cineva poate încerca să profite de bunătatea ta și să îți ceară bani împrumut.

Dragoste: În dragoste, lucrurile devin mai clare. Luna Plină în Leu aduce la suprafață o situație ascunsă: poți descoperi că partenerul are o nemulțumire sau că o persoană din trecut vrea să revină în viața ta. Venus în Balanță favorizează întâlnirile liniștite, dar și cadourile, se pare că ești mai generos cu cei dragi. Dacă ești singur, finalul lunii aduce șansa unei relații care pornește dintr-o prietenie.

