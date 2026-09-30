Horoscop Fecioară luna octombrie 2026

La mijlocul lunii, aspectul de Lună Nouă activează sectorul banilor munciți și al stimei de sine, oferindu-ți o oportunitate rară de a stabili noi tarife pentru serviciile tale sau de a găsi o sursă suplimentară de venit. Rutina de la locul de muncă își recapătă cursul normal când Pluto revine în mers direct, scăpând de o presiune toxică exercitată de un coleg sau de o procedură anevoioasă. Spre finalul lunii, Soarele își începe noul tranzit și accelerează drumurile scurte, însă Mercur începe retrogradarea și provoacă rătăcirea unor documente esențiale. Luna Plină luminează sectorul cunoașterii superioare, aducând rezolvarea unui dosar juridic sau universitar.

BANI: Deși momentul când Venus începe retrogradarea aduce amânarea semnării unor acorduri comerciale locale sau cheltuieli neprevăzute cu revizia tehnică a mașinii, Luna Nouă deschide calea către o mărire salarială negociată cu succes sau obținerea unui bonus financiar pentru munca depusă recent. Deblocarea majoră apare când Pluto revine în mers direct, moment în care proiectele zilnice de la birou funcționează din nou impecabil, iar un audit complicat se finalizează cu bine. Totuși, la sfârșitul lunii, fii atent la redactarea actelor: Mercur începe retrogradarea și poate aduce erori în facturi, bilete de călătorie cumpărate pentru date greșite sau întârzieri la livrarea coletelor. Luna Plină aduce o decizie într-un proces, încheierea unui examen de calificare ori plata cu succes a unor taxe de școlarizare.

DRAGOSTE: În debutul lunii, când Venus începe retrogradarea, dialogul cu partenerul devine anevoios, existând riscul de a interpreta malițios replici banale rostite în grabă. Luna Nouă aduce însă stabilitate emoțională, oferindu-ți certitudinea că ești apreciat și susținut necondiționat, fapt confirmat printr-un cadou simbolic primit de la persoana iubită. Spre finalul lunii, Soarele își începe noul tranzit și aduce dorința de conversații profunde, dar Mercur începe retrogradarea și reînvie o dispută legată de un mesaj transmis eronat unei rude. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, tensiunea dispare, lăsând loc gesturilor mărunte de afecțiune. Dacă ești singur, Luna Plină aduce o revelație certă: decizi să rupi legătura cu o persoană aflată la distanță care nu îți oferea siguranță emoțională.