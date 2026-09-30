Atacatorii ambulanţei din Cluj, la judecată. Credeau că apără copiii de "ambulanţa neagră", dar au rănit un om

O ambulanță aflată în misiune a fost blocată și atacată cu bâte, pietre, un topor și o rangă în august, în județul Cluj, iar un membru al echipajului medical a fost rănit după ce parbrizul autospecialei a fost spart. Opt persoane au fost trimise în judecată, iar anchetatorii susțin că totul ar fi pornit de la un videoclip de pe TikTok despre așa-numita "ambulanță neagră".

Opt persoane, trimise în judecată după atacul asupra ambulanţei din Cluj - IPJ Cluj

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej, s-a dispus trimiterea în judecată, sub măsura arestării preventive, a opt inculpați, cercetați pentru lovirea unui personal medical aflat în exercițiul funcțiunii, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Faptele au avut loc în 8 august 2026, în jurul orei 22:30, pe drumul județean 109A, în localitatea Căprioara.

Ambulanța aflată în misiune ar fi fost blocată cu două mașini

Potrivit procurorilor, mai mulți dintre inculpați au blocat deplasarea unei autospeciale de ambulanță aparținând IGSU Cluj, aflată în misiune, în interiorul căreia se aflau membrii unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj și un pacient. Pentru a împiedica deplasarea ambulanței, pe carosabil ar fi fost poziționate două autovehicule.

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Ulterior, inculpații ar fi atacat autospeciala, lovind în mod repetat capota, parbrizul, aripile și caroseria cu un topor, o lopată, o rangă, pari, o bâtă și pietre.

În timpul atacului, una dintre pietre ar fi spart parbrizul, iar cioburile au pătruns în interiorul ambulanței și au provocat leziuni unuia dintre membrii echipajului medical. Acesta a avut nevoie de 18-20 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Totul ar fi pornit de la un videoclip viral despre "ambulanța neagră"

Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost trimis Judecătoriei Dej pentru soluționare.

Ambulanța ar fi fost atacată după ce mai multe persoane ar fi crezut un videoclip răspândit pe TikTok. În imaginile distribuite online s-ar fi susținut că este vorba despre o "ambulanță neagră" folosită pentru răpirea copiilor.