Horoscop Gemeni luna iulie 2026 . Luna aduce pentru Gemeni o reevaluare importantă a planurilor de viitor, a relaţiilor de prietenie şi a banilor. Nativii pot descoperi pe cine se pot baza cu adevărat, îşi pot găsi noi surse de venit şi pot primi clarificări importante în dragoste, studii sau călătorii.

Luna iulie este marcată de o intensă reevaluare a planurilor de viitor și a valorilor materiale. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, iluziile legate de un proiect de grup sau de loialitatea unor prieteni se risipesc, arătându-ți exact pe cine te poți baza. Luna Nouă în Rac aduce o energie nouă în sectorul resurselor tale, oferindu-ți ocazia de a găsi noi metode de a te pune în valoare. Comunicarea devine mult mai dinamică spre sfârșitul lunii, când Soarele trece în Leu și îți stimulează intelectul, dorința de deplasare și curiozitatea. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, planurile tale colective sau implicarea într-o organizație pot suferi întârzieri severe, cerându-ți să restructurezi asocierile din temelii. Luna Plină în Vărsător de la sfârșitul lunii aduce o clarificare majoră legată de un proces juridic, o călătorie lungă în străinătate sau finalizarea unui ciclu de studii superioare.