Horoscop Gemeni luna noiembrie 2025

Marte în Săgetător te motivează să acționezi mai hotărât în parteneriate, dar și să stabilești limite clare. Luna Plină în Taur scoate la lumină tensiuni acumulate, e momentul să închizi un capitol care te epuizează. Mercur, guvernatorul tău, retrogradează între 9 și 29 noiembrie, aducând confuzii temporare în planurile de comunicare și logistică. Totuși, Jupiter retrograd te ajută să redescoperi un talent vechi sau să reiei un proiect abandonat. Venus în Scorpion îți cere ordine în rutină și sănătate, iar spre finalul lunii, în Săgetător, readuce dinamismul în parteneriate.

BANI: Marte și Venus te ajută să fii productiv, dar Mercur retrograd poate aduce întârzieri sau neînțelegeri contractuale. Verifică termenii și datele limită. Uranus retrograd te poate surprinde cu o cheltuială neașteptată, posibil legată de tehnologie sau transport. Luna Nouă din 20 noiembrie deschide un nou ciclu profesional: poți primi o ofertă de colaborare sau o schimbare în cadrul echipei. Spre finalul lunii, discuțiile despre bani se clarifică și apare o perspectivă nouă.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce un ton intens și serios. Poți reevalua o relație existentă și poți decide dacă merită continuată. Cei singuri pot întâlni o persoană prin intermediul muncii. Marte în Săgetător adaugă energie în relații, dar și o doză de impulsivitate: conflictele apar rapid, dar se sting la fel. După 30 noiembrie, Venus în Săgetător îți oferă o deschidere nouă spre comunicare și clarificare.

