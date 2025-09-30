Horoscop Gemeni luna octombrie 2025. Octombrie începe cu Mercur, guvernatorul tău, care intră pe 6 în Scorpion. Pentru tine, acest tranzit scoate la suprafață subiecte legate de sănătate, muncă și organizare.

Poți fi nevoit să îți faci analize medicale sau să revizuiești modul în care îți împarți sarcinile. Atenție la suprasolicitare: ești tentat să îți asumi prea multe, iar corpul poate semnala prin oboseală sau insomnii. Luna Plină din Leu, pe 7, activează zona comunicării. Intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23, accentuează nevoia de eficiență: îți faci liste, stabilești priorități și îți dai seama că ordinea interioară aduce claritate și în relații. Finalul lunii, cu Mercur în Săgetător, aduce discuții intense cu partenerii: se stabilesc condiții clare pentru colaborări sau pentru viața de cuplu.

Bani: Venus în Balanță, din 13, îți oferă ocazia să câștigi prin creativitate. Dacă lucrezi în domenii artistice, educaționale sau de comunicare, s-ar putea să primești o ofertă de proiect suplimentar. La Luna Nouă din Balanță, pe 21, apar șanse de colaborare profitabile. Totuși, ai grijă la cheltuieli impulsive: vei fi tentat să cumperi obiecte de lux sau să investești în hobby-uri scumpe. Neptun retrograd în Pești poate aduce un episod de confuzie profesională: șefii pot amâna o decizie de promovare sau pot apărea schimbări bruște în structura de lucru.

Dragoste: Viața amoroasă se dinamizează puternic. Luna Plină din Leu aduce conversații pasionale cu partenerul, dar și riscul de a spune lucruri pe care apoi le regreți. Dacă ești singur, ai șanse să întâlnești pe cineva într-un curs, training sau conferință. Venus în Balanță favorizează flirtul și atracțiile puternice, dar fii atent: există riscul de a jongla între două persoane. Spre final de lună, Mercur în Săgetător cere claritate: o relație poate intra într-o etapă de negociere serioasă, cu discuții despre viitor.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰