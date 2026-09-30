Horoscop Gemeni luna octombrie 2026. Atmosfera de la locul de muncă devine apăsătoare încă din debutul lunii, când Venus începe retrogradarea și creează sincope în relațiile cu subalternii sau colegii de birou.

La mijlocul lunii, fenomenul de Lună Nouă activează sectorul iubirii, al relaxării și al creativității, oferindu-ți o stare de optimism și prilejul de a începe un proiect artistic ori de a acorda timp unui hobby neglijat. Deblocarea resimțită când Pluto revine în mers direct aduce o rezolvare a unor litigii juridice vechi sau clarificarea unui dosar legat de o călătorie în străinătate. Spre sfârșitul lunii, Soarele își începe noul tranzit și cere disciplină sanitară, dar Mercur începe retrogradarea și generează haos administrativ. Luna Plină scoate la iveală un secret bine păstrat, oferindu-ți liniștea interioară de care aveai nevoie.

BANI: Odată ce Venus începe retrogradarea, plățile pentru sarcinile suplimentare întârzie, iar un aparat pe care îl folosești frecvent în activitatea profesională se poate defecta, cerând reparații costisitoare. Luna Nouă creează ocazia de a monetiza o pasiune veche sau de a investi o sumă modică într-un atelier creativ. O veste importantă apare când Pluto revine în mers direct, deblocând acte oficiale, o diplomă de calificare sau aprobarea unei burse internaționale. Fii foarte prudent spre finalul lunii: Mercur începe retrogradarea și aduce erori de calcul în tabele, e-mailuri trimise la adrese greșite sau pierderea unor documente de transport. Luna Plină încheie o etapă discretă, ajutându-te să scapi de cheltuieli oculte sau să renunți la abonamente inutile care îți consumau resursele fără folos.

DRAGOSTE: Luna Nouă aduce momente plăcute în cuplu, manifestate prin seri de teatru, cine romantice și redescoperirea plăcerii de a petrece timp liber alături de persoana iubită. Dacă ești părinte, acest aspect rezolvă o problemă de comunicare cu copiii. Totuși, când Venus începe retrogradarea, micile reproșuri legate de tabieturile zilnice sau de curățenia din cămin riscă să altereze buna înțelegere. Spre sfârșitul lunii, când Mercur începe retrogradarea, reapar discuții purtate pe un ton agasat despre programul de odihnă sau despre alimentație. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, tandrețea revine treptat în dormitor. Dacă ești singur, Luna Plină aduce o despărțire definitivă de o iluzie sentimentală din trecut, permițându-ți să vindeci o dezamăgire veche și să privești viitorul cu realism.