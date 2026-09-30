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Rezervă neutilizată cu Norvegia, Cristiano Ronaldo ar fi intrat într-un conflict cu selecţionerul Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo este nemulţumit că nu joacă la naţionala Portugaliei Cristiano Ronaldo este nemulţumit că nu joacă la naţionala Portugaliei - Profimedia
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Publicat la 30.09.2026, 13:59 | Modificat la 30.09.2026, 14:00

Naţionala de fotbal a Portugaliei are un început excelent de sezon în UEFA Nations League, echipa câştigând cele două meciuri jucate până acum, 1-0 cu Ţara Galilor şi 2-1 în Norvegia.

Dacă succesul cu Ţara Galilor era unul aşteptat, victoria din Norvegia este una extrem de importantă, trupa antrenată de Jorge Jesus reuşind să se impună pe terenul unei sfert-finaliste de la Cupa Mondială 2026.

Cu toate acestea, presa internaţională anunţă că în tabăra Portugaliei nu este deloc linişte. Există informaţii care arată că super-starului Cristiano Ronaldo nu i-ar fi picat deloc bine că nu a fost utilizat împotriva Norvegiei şi ar fi intrat într-un conflict cu selecţionerul Jorge Jesus, care l-a lăsat rezervă neutilizată.

Cristiano Ronaldo ar fi ratat şedinţe de pregătire şi se spune că inclusiv Pedro Proenca, preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal, ar fi de zburat de urgenţă la Malmo, în Suedia, pentru a media conflictul dintre cele două părţi.

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După ce s-a impus în Norvegia, 2-1, pentru Portugalia urmează un alt meci în Peninsula Scandinavă, împotriva Danemarcei, joi, 1 octombrie, astfel că oficialii portughezi au decis ca echipa să fie cantonată în Suedia pentru o perioadă mai lungă de timp.

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