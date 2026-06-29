Horoscop Leu luna iulie 2026 . Luna aduce pentru Lei o trecere puternică de la introspecţie la afirmare personală. Nativii îşi recapătă energia, pot atrage oportunităţi importante în bani şi carieră, iar relaţiile ajung într-un punct decisiv, în care adevărul nu mai poate fi amânat.

Această lună aduce o tranziție spectaculoasă de la izolare și introspecție la afirmare și strălucire publică. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, dogmele sau convingerile spirituale false pe care le-ai îmbrățișat în ultima vreme încep să se clatine, lăsând loc unui realism crud, dar vindecător. Luna Nouă în Rac deschide o perioadă de curățenie interioară, fiind momentul ideal pentru a lăsa în urmă traumele trecutului și pentru a te odihni. Totul se schimbă radical pe 22 iulie, când Soarele trece în Leu, moment în care vitalitatea ta explodează și devii liderul propriului destin. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, planurile de călătorie lungă sau litigiile juridice pot suferi amânări administrative rigide. Luna Plină în Vărsător de la finalul lunii pune reflectorul pe relațiile tale oficiale, aducând un deznodământ major în parteneriate.