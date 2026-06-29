Horoscop Leu luna iulie 2026
Horoscop Leu luna iulie 2026. Luna aduce pentru Lei o trecere puternică de la introspecţie la afirmare personală. Nativii îşi recapătă energia, pot atrage oportunităţi importante în bani şi carieră, iar relaţiile ajung într-un punct decisiv, în care adevărul nu mai poate fi amânat.
Această lună aduce o tranziție spectaculoasă de la izolare și introspecție la afirmare și strălucire publică. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, dogmele sau convingerile spirituale false pe care le-ai îmbrățișat în ultima vreme încep să se clatine, lăsând loc unui realism crud, dar vindecător. Luna Nouă în Rac deschide o perioadă de curățenie interioară, fiind momentul ideal pentru a lăsa în urmă traumele trecutului și pentru a te odihni. Totul se schimbă radical pe 22 iulie, când Soarele trece în Leu, moment în care vitalitatea ta explodează și devii liderul propriului destin. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, planurile de călătorie lungă sau litigiile juridice pot suferi amânări administrative rigide. Luna Plină în Vărsător de la finalul lunii pune reflectorul pe relațiile tale oficiale, aducând un deznodământ major în parteneriate.
- BANI: În prima parte a lunii, secretele financiare sau erorile contabile ascunse pot fi investigate, însă odată ce Mercur încheie retrogradarea în Rac, scapi de o povară materială sau descoperi o sursă de finanțare neoficială. Venus trece în Fecioară și îți activează direct sectorul banilor munciți, aducând o perioadă excelentă pentru economisire, organizarea riguroasă a cheltuielilor și obținerea unor venituri din activități de precizie. Când Soarele intră în semnul tău, capacitatea ta de a atrage investitori și de a obține contracte de management crește considerabil. Luna Plină în Vărsător marchează finalul unei negocieri dure de afaceri: fie semnezi un acord oficial de asociere cu clauze foarte stricte, fie decizi să rupi o colaborare care devenise restrictivă din punct de vedere financiar.
- DRAGOSTE: Viața afectivă este marcată de discreție în prima jumătate a lunii. Poți prefera să îți ascunzi sentimentele sau să rezolvi vechi traume discret, proces facilitat de oprirea retrogradării lui Mercur în Rac. Venus în Fecioară te face să fii foarte atent la nevoile materiale ale partenerului, oferindu-i stabilitate. Momentul de cotitură apare când Soarele trece în Leu, oferindu-ți un magnetism irezistibil și dorința de a fi admirat de persoana iubită. Luna Plină în Vărsător aduce apogeul relațional: este momentul adevărului în căsnicie sau în cuplu. O relație șubredă se poate încheia printr-o discuție oficială, în timp ce o legătură solidă poate trece la un nivel superior de asumare formală, prin stabilirea unor reguli de conviețuire clare.