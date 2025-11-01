Horoscop Leu luna noiembrie 2025. Marte intră într-o zonă care îți reactivează creativitatea și curajul de a te afirma. Poți relua o activitate artistică, o inițiativă profesională sau un proiect personal abandonat.

Totodată, Luna Plină din Taur aduce decizii importante privind cariera, poate o schimbare de poziție, o recunoaștere publică sau o confirmare pe care o așteptai de mult. Uranus retrograd în Taur poate genera o schimbare de direcție bruscă, dar benefică, în plan profesional. Mercur retrograd în Săgetător îți cere atenție la comunicare și contracte: pot apărea amânări sau confuzii. Venus în Scorpion aduce nevoia de stabilitate emoțională și reorganizare în familie, iar spre finalul lunii, în Săgetător, aduce din nou bucurie și joc.

BANI: Luna Plină poate aduce rezultate palpabile ale muncii depuse în ultimele luni. Poți primi o plată întârziată, o promovare sau o ofertă de colaborare. Totuși, Mercur retrograd avertizează că termenele pot fi schimbate în ultimul moment. Marte te motivează să-ți diversifici sursele de venit, dar să o faci planificat. Venus în Scorpion te determină să fii mai cumpătat cu cheltuielile și să investești în bunuri durabile. Uranus retrograd poate aduce o modificare bruscă în planul veniturilor, dar te și împinge să inovezi profesional.

DRAGOSTE: Venus în Scorpion aduce profunzime și dorință de stabilitate în relații. Poți simți nevoia de a redefini limitele în cuplu sau de a clarifica intențiile partenerului. Marte aduce pasiune și chef de aventură, dar și impulsivitate. Cei singuri pot cunoaște pe cineva într-un context creativ sau printr-un eveniment social. Luna Nouă în Scorpion, pe 20 noiembrie, deschide un nou capitol afectiv, iar finalul lunii, cu Venus în Săgetător, aduce relaxare și sinceritate în dragoste.

