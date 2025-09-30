Horoscop Leu luna octombrie 2025. Octombrie te pune în prim-plan, mai ales la început de lună. Luna Plină din 7 se află chiar în semnul tău și îți cere să te afirmi.

Poți primi o ofertă de a conduce un proiect, de a vorbi în fața unui grup sau de a-ți expune munca în public. Atenție însă la conflictele cu autoritățile sau cu persoane influente, atenție orgoliile pot izbucni. Mercur intră în Scorpion pe 6 și îți cere să fii atent la familie și la casă și e posibil să reiei discuții legate de moșteniri sau de o vânzare de imobil. Soarele în Scorpion, din 23, amplifică aceste teme. Spre final de lună, Mercur în Săgetător îți deschide orizonturile, poate planifici o excursie, un curs sau un nou proiect educațional.

Bani: Venus în Balanță, din 13, îți activează zona comunicării. Poți obține bani prin activități de promovare, prin scris, predare sau interacțiuni directe cu publicul. La Luna Nouă în Balanță, pe 21, poți primi o ofertă de colaborare care îți aduce venituri suplimentare. Totuși, Neptun retrograd în Pești îți cere prudență: nu semna împrumuturi fără să înțelegi clauzele.

Dragoste: În dragoste, Luna Plină în Leu îți cere să fii autentic. Dacă ești într-o relație, este posibil să ai o discuție intensă cu partenerul despre recunoaștere și apreciere. Venus în Balanță aduce momente frumoase prin călătorii scurte sau întâlniri în locuri speciale. Dacă ești singur, finalul lunii poate aduce o persoană nouă în viața ta, posibil printr-un context de studiu sau cultural.

