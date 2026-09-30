Horoscop Leu luna octombrie 2026. Începutul lunii este marcat de tensiuni în cămin, deoarece Venus începe retrogradarea și scoate la iveală nemulțumiri legate de spațiul de locuit sau divergențe de gusturi în alegerea unor bunuri casnice.

La mijlocul lunii, fenomenul de Lună Nouă activează sectorul comunicării, al tranzacțiilor rapide și al deplasărilor scurte, aducând ocazia de a începe un curs util de perfecționare sau de a schimba automobilul. O ușurare considerabilă apare când Pluto revine în mers direct, deblocând negocieri dure cu un partener oficial sau stingând un conflict contractual. Spre sfârșitul lunii, Soarele își începe noul tranzit și te ancorează în intimitatea căminului, dar Mercur începe retrogradarea și aduce defecțiuni în gospodărie. Luna Plină produce un impact major asupra carierei și a poziției tale sociale.

BANI: Momentul când Venus începe retrogradarea aduce amânarea finalizării unei tranzacții imobiliare sau necesitatea de a returna un obiect decorativ neconform. Luna Nouă facilitează semnarea unor acte comerciale locale, vânzarea unor produse prin intermediul anunțurilor pe internet sau negocierea unei reduceri la un abonament de telefonie. Când Pluto revine în mers direct, un contract oficial blocat de luni de zile primește undă verde, aducând stabilitate pe o perioadă predictibilă. La finalul lunii, Mercur începe retrogradarea și poate aduce avarii la instalația sanitară din locuință, obligându-te la cheltuieli urgente. Luna Plină finalizează un proiect grandios la locul de muncă: primești laude publice de la directori, o avansare meritată sau decizi să părăsești o poziție restrictivă pentru a activa independent.

DRAGOSTE: Venus începe retrogradarea în primele zile și readuce reproșuri legate de modul în care partenerul se implică în treburile gospodăriei sau de intervențiile nedorite ale rudelor în viața intimă. Luna Nouă îndulcește tonul conversațiilor, aducând plimbări agreabile în doi și mesaje calde pe parcursul zilei. Tensiunea relațională se relaxează vizibil când Pluto revine în mers direct, moment în care partenerul renunță la atitudinea rigidă și acceptă o soluție de compromis. Spre finalul lunii, când Mercur începe retrogradarea, pot apărea neînțelegeri privind vizitarea unor rude mai în vârstă. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, reconcilierea este deplină, fiind marcată de o cină calmă în bucătărie. Dacă ești singur, Luna Plină aduce o clarificare definitivă a statutului tău civil în fața comunității.