Luna noiembrie 2026 vine cu schimbări în relații, oportunități financiare și provocări profesionale pentru toate cele 12 zodii. Potrivit astrologului Risvan Vlad Rusu, revenirea lui Mercur și Venus la mersul direct, conjuncția Marte-Jupiter și fazele Lunii vor marca perioada următoare. Scorpionii sunt considerați favoriții lunii, în timp ce Taurii pot avea mai multă stabilitate financiară.

Mai avem foarte, foarte puţin şi schimbăm pagina în calendar. Iar astrele par să pregătească un noiembrie cu de toate. Dacă săptămâna trecută am văzut cum va arăta luna următoare în funcţie de cifra de destin, de această dată ne concentrăm pe zodii. Iată cam câte provocări vin peste noi. Mercur şi Venus îşi reiau mersul direct, Marte şi Jupiter se întâlnesc într-o conjuncţie puternică, iar Luna Nouă şi Luna Plină vin cu noi capitole de scris.

"Iese Mercur din retrograd, iese Venus din retrograd, îți dai seama taurii săracii. Toți cei care erau afectați de planetele astea două se vor liniști. Apar schimbări fantastice în viețile tuturor nativilor și asta este interesant.

Pentru că nu trece unul fără să-și schimbe ceva. În bine", a spus astrologul Risvan Vlad Rusu pentru Observator.

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Horoscop noiembrie 2026. Ce se întâmplă cu fiecare zodie

Luna noiembrie aduce teme diferite pentru fiecare semn zodiacal, de la reluarea unor planuri amânate până la clarificări în viața sentimentală și noi perspective în carieră. Astrologul Risvan Vlad Rusu a explicat la Observator ce tendințe ar putea avea nativii în această perioadă.

Berbec

Berbecii își pot recăpăta ritmul după 13 noiembrie și pot avea mai mult curaj la locul de muncă. În plan personal, pot apărea situații noi în relații, iar claritatea va fi importantă pentru deciziile pe care le iau. Din 22 noiembrie, revine dorința de aventură și explorare.

Taur

Pentru Tauri, revenirea lui Venus la mersul direct poate aduce mai multă liniște în relații și o perspectivă mai bună asupra banilor. Nativii ar putea avea ocazia să câștige mai mult sau să economisească. Spre finalul lunii, bugetul poate deveni mai stabil, potrivit previziunilor astrologice.

Gemeni

Gemenii au șansa de a rezolva neînțelegeri și de a ajunge la compromisuri, mai ales în cuplu. Relațiile vor necesita însă răbdare și disponibilitatea de a asculta și punctul de vedere al celuilalt. Spre finalul lunii, organizarea sarcinilor și clarificarea priorităților devin importante.

Rac

Racii pot scăpa treptat de unele îndoieli și confuzii care le-au afectat perioada anterioară. După această etapă, ar putea apărea oportunități financiare, mai ales dacă aleg să acționeze și să nu amâne deciziile. Spre finalul lunii, nevoia de liniște și introspecție poate deveni mai puternică.

Leu

Leii se pot bucura de energie, încredere și dorința de a se afirma. Conjuncția Marte-Jupiter din 16 noiembrie este unul dintre momentele astrologice importante ale lunii. În același timp, nativii trebuie să găsească un echilibru între responsabilitățile profesionale și dorința de distracție.

Fecioară

Fecioarele pot simți o îmbunătățire după 13 noiembrie, iar sprijinul unor persoane din jur poate conta în momente importante. În carieră, data de 24 noiembrie este evidențiată în previziuni ca un posibil punct culminant. Nativii sunt încurajați să accepte ajutorul atunci când acesta apare.

Balanță

Pentru Balanțe, noiembrie poate aduce mai multă armonie în relații și o mai bună înțelegere a propriilor sentimente. Venus, planeta asociată astrologic cu relațiile și finanțele, își reia mersul direct. Totodată, dorința de călătorii și ieșiri alături de cei dragi poate crește după 22 noiembrie.

Scorpion

Scorpionii sunt considerați favoriții lunii noiembrie în previziunile astrologului. Perioada este asociată cu renașterea, încrederea și oportunitățile. Nativii pot încerca să rezolve probleme mai vechi, inclusiv în dragoste, însă rezultatele depind și de implicarea lor în situațiile pe care vor să le schimbe.

Săgetător

Săgetătorii pot simți că trebuie să găsească un echilibru între carieră și viața personală. Relațiile, parteneriatele și familia pot deveni mai importante decât de obicei. Începând cu 22 noiembrie, odată cu debutul sezonului Săgetătorului, nativii pot avea mai multă energie și dorință de afirmare.

Capricorn

Capricornii ar putea beneficia de colaborări și de sprijinul grupurilor din care fac parte. În plan profesional, eficientizarea activității și atenția la investiții pot conta mai mult decât volumul de muncă. Previziunile astrologice indică și o perioadă în care viața socială poate ocupa un loc important.

Vărsător

Vărsătorii pot simți nevoia unor schimbări și a mai multor experiențe noi. Interacțiunile sociale le pot aduce idei și perspective diferite, însă graba în luarea deciziilor financiare ar trebui evitată. Analiza atentă a opțiunilor va fi importantă pe parcursul lunii.

Pești

Peștii se pot concentra mai mult asupra viitorului, a planurilor și a obiectivelor profesionale. Eforturile lor ar putea fi remarcate de superiori, însă este important să păstreze relații bune cu oamenii din jur. Din 24 noiembrie, atenția se poate îndrepta mai mult spre casă și familie.

Interviul integral poate fi urmărit în materialul video de mai sus.